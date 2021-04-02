Yeni trend: Workation

Pandemi nedeniyle hayatımızdaki pek çok şey gibi çalışma ve tatil alışkanlıklarımız da değişti. COVID-19 salgını ile uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte, bir bilgisayar bir de internet olan her yerden çalışmak mümkün oldu. Durumu fırsat bilen çalışanların tatil tercihi de, hem konforlu bir şekilde çalışıp hem de tatil yapabilecekleri rotalar oluyor. Bu nedenle içinde hem ‘tatil’ (vacation) hem de ‘çalışma’ (work) barındıran ‘workation’ konseptli tatillerin, bu yıl çok tercih edileceği belirtiliyor.

‘Workation’ın en büyük avantajı, tam zamanlı çalışmaya devam edileceği için, normal tatillere göre daha uzun süre konaklama olanağı sunması.

YURTİÇİ TERCİH EDİLİYOR

Ancak uçuş kısıtlamaları nedeniyle, yeni tatil trendi için yurtdışı rotalardan çok yurtiçi rotalar öne çıkıyor. Zira evden çalışanların en büyük handikapı, evde geçirilen sürenin artması ve ev ile iş arasındaki sınırın iyice bulanıklaşması. Bunu önleyebilmek adına da, yer değiştirme olanaklarının artmasının, çalışanların psikolojisini olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor.

OFİSE DÖNÜYORLAR





Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon ve Google, koronavirüs sebebiyle başlatılan evden çalışma uygulamasını değiştirme kararı aldı. Her iki şirket de, ofis merkezli bir çalışma düzenine geri dönüşün sinyalini verdi. Plana göre, aşı olan çalışanlar gelecek yaz boyu kademeli olarak ofislere çağırılacak.

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