Yeni trafik rejimi geliyor

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AK Parti, karayollarında trafik rejimini silbaştan düzenleyen yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Tekliften bazı başlıklar:

Seyir hâlinde cep ve araç telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira ceza. Bir yıl içinde ikinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 20 bin lira ceza ve ehliyete 1 ay el koyma.

Ambulans ve itfaiyenin geçiş üstünlüğüne engel olana 15 bin lira ceza ve ehliyete 1 ay el koyma.

Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılanlara 46 bin lira ceza. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası.

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira.

Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullananlara 200 bin lira.

Trafikte başka aracı ısrarla takip eden, araçtan inerek saldırı amaçlı yaklaşanlara 180 bin lira para cezası. Ayrıca ehliyetlerine iki ay el koyma ve araca iki ay trafikten men. Belgenin iadesi için psikoteknik değerlendirme şartı.

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Yarış yapan sürücülere 46 bin lira para cezası ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el koyma. Belgenin iadesi için psiko-teknik değerlendirme şartı.

Konvoy halinde, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlara 90 bin lira. Sürücü belgesine iki ay el koyma, araca iki ay trafikten men.

Makas atma ve saldırı gibi ihlallerin beş yıl içinde ikinci kez tekrarı halinde ehliyet iptali. Tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kursuna gitme şartı.