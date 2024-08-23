Yeni tip denizaltıların gurur günü

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yarın Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni düzenlenecek. Törende donanmaya güç katacak yeni tip denizaltı PİRİREİS hizmete girecek. HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak. MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk denizaltı havuzu hizmete alınacak.

SESSİZ, BÜYÜK VE HIZLI

Türk donamasındaki en gelişmiş denizaltılardan olan REİS sınıfı denizaltı tedarik projesi Haziran 2005 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatılmıştı. Sınıfının ilk denizaltısı olan TCG PİRİREİS denizaltısı 2019’da havuza indirilmişti. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan REİS sınıfı denizaltılar, standart denizaltılardan yaklaşık 3 metre daha uzun tasarlanarak 67.6 metre uzunluğunda hazırlandı. Periskoplar hariç yüksekliği 13.1 metre olurken, su altı dalış durumda deplasmanı 2 bin 13 ton. Satıhta hızı 10+ knot, dalış durumda ise hızı 20+ kont. Denizaltıda 27 mürettebat görev yapabiliyor.





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MAVİ VATAN’A GÜÇ ÇARPANI

Törende, REİS sınıfının diğer üyelerinden HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, MURATREİS denizaltısı ise havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. Yeni tip denizaltıların Mavi Vatan’da önemli bir güç çarpanı olması bekleniyor. Ayrıca, YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk denizaltı havuzu da törenle hizmete alınacak.

TCG KINALIADA YUVAYA DÖNDÜ

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü ve Ertuğrul Fırkateyni’nin seyrinin 134’üncü yıldönümü kapsamında çıktığı Japonya seyrini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, İzmir’e döndü. Kınalıada Korveti, 8 Nisan-21 Ağustos tarihleri arasında 136 günde 19 ülke, 23 liman ziyareti yaptı. Görev süresince bin 926 saat seyir yaptı, 27 bin 280 deniz mili mesafe kat etti.