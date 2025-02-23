Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 ‘Mavi Vatan’da

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Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer Ürkmez katıldı.

10 AYDA TAMAMLANDI

Törende konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün özetle şunları söyledi: “2024 yılı başında Yeni Tip Çıkarma Aracı (YLCT) Projesi’ni başlattık. Projemiz kapsamında Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde 8 adet gemimizin inşa faaliyetleri devam ediyor. Sözleşmesini Nisan 2024’te imzaladık ve imzayı müteakip 10 ay gibi kısa bir süre sonra birinci geminin denize iniş törenini icra ediyoruz. Bu gemiyi, kabul testlerini de başarıyla tamamlayıp bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Kalan 7 gemiyi de 27 ay içerisinde tamamlayacağız.”