‘Yeni tip casusluk’ askıya alındı

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AK Parti, Meclis Genel Kurul’da dün görüşülmeye başlanan yargı paketinde “etki ajanlığı” eleştirilerine neden olan “yeni tip casusluk” suçuyla ilgili maddeyi yeniden değerlendirmek üzere askıya aldı. Sürpriz gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir duyurdu. Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek Meclis’teki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibarıyla geri çekildi” dedi.

İÇERİK DEĞİŞEBİLİR

AK Partili kaynaklar ise Türk Ceza Yasası’nda casusluk suçuna ek olarak getirilen düzenlemenin “etki ajanlığı” olarak yorumlanması ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarından da iletilen kaygılar üzerine maddenin yeniden değerlendirileceğini bildirdi. AK Partili yöneticilerin konuyla ilgili olarak gelecek günlerde Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı bürokratlarından brifing alacağı öğrenildi. AK Partili yöneticiler, tartışmaya neden olan bu maddenin teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri olumsuz etkilemesi ve yasalaşma sürecini uzatmasını da engellemek amacıyla geri çekildiğini vurguladı. Yasa teklifindeki 16’ncı maddenin Genel Kurul’da önergeyle çıkarılması kararlaştırıldı.

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ÇOK ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Muhalefet partileri, medya meslek kuruluşları ve bazı sivil toplum kuruluşları, yeni maddede özellikle “yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler” ifadesinin muğlak ve geniş yorumlamaya açık olduğu gerekçesiyle itirazlarını dile getirmişti.

ÇIKARILAN O MADDE

- “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme: Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması adalet bakanının iznine bağlıdır.”

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OY SIRASI

TBMM Genel Kurul salonunda Kamu Başdenetçisi seçimi sırasında objektiflere ilginç anlar takıldı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oylamanın nasıl yapılacağını açıklamasını daha bitirmeden ve tasnif komisyonu üyelerini belirlemeden salonda bulunan milletvekilleri önce oy kullanmak için sıraya girdi. (Selahattin SÖNMEZ)