Yeni tespit edilen ada çayı türüne bulunduğu Adıyaman'ın ismi verildi

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Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve Prof. Dr. Ahmet İlçim, Adıyaman'daki araştırmalarında tıbbi ve ekonomik özelliği yüksek yeni ada çayı türü tespit etti. Prof. Dr. Tel, sadece Adıyaman'da yetişen türle ilgili açıklamasında, "Adıyaman'da yaptığımız çalışmalar sonucunda çalışma ekibi olarak dünya için yeni bir ada çayı türü tespit ettik. Ben ve Prof. Dr. Ahmet İlçim tarafından endemik türe isim verirken, türün yetiştiği ili anarak 'Salvia Adiyamanense' yani 'Adıyaman adaçayı' şeklinde isimlendirme yaptık" dedi.

Yeni ada çayının Adıyaman'a ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dileyen Tel, "Biyokimyasal içerik çalışması da yaptığımız Adıyaman ada çayının tıbbi ve ekonomik özelliğinin de olduğu anlaşıldı. O çalışmamızın sonuçlarını da yakında bilim dünyasıyla paylaşacağız. Katma değeri yüksek tarımsal ürünler konusunda ihtisas üniversitesi olan Iğdır Üniversitemize sunduğu imkanlar için, çalışmalarımızı her zaman bir takım arkadaşı gibi destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya destekleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)