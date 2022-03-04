Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişci

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev değişikliğine gidildi. 10 Temmuz 2018’de Bakanlık görevine gelen Pakdemirli, affını isteyerek istifa etti. İstifası kabul edilen Pakdemirli’nin yerine ise Vahit KirişCi atandı. Cumhurbaşkanlığı kararında, “Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci atanmıştır” denildi.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR

4 Aralık 1960’da Kahramanmaraş’ta doğan Kirişci, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yapan Kirişci, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde tamamladı. Kirişci, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders veren Kirişci, 1995’te doçent, 2001’de profesör oldu. 16’sı yabancı dilde olmak üzere, 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22’inci ve 23’üncü dönemde AK Parti’de Adana Milletvekili olarak görev yapan Kirişci, 22’inci dönemde Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu ve başkanvekilliği yaptı. Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunan Kirişci, evli ve 3 çocuk babası.