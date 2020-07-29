Yeni taktikleri: Garantili sahte bahis

WhatsApp üzerinden paranın nasıl kazanılacağı konusunda bilgi aldı. Garantili bahis oynadıklarını söyleyen dolandırıcılar, bahis kuponlarının tutmaması durumunda ise ödenen 250 TL bedelin müşteriye iade edileceğini söyledi.

BAHANELERLE İKNA ETTİLER

Yatıracağı 250 TL’ye karşılık adına kazanması garantili kupon oynanacağına ikna olan Ş.A., dolandırıcılara 250 TL parayı gönderdi. Dolandırıcılar birkaç gün sonra, ağlarına düşürdükleri Ş.A.’yı, oynadıkları kuponun 47 bin 510 TL kazandığı, daha önce hesabında bu kadar yüksek para transferi olmadığı için paranın Adalet Bakanlığı tarafından kara para takibine alındığı ve 7 bin 200 TL’lik güvenlik protokol ödemesi yapılması durumunda parasının serbest bırakılacağı konusunda ikna ettiler. Dolandırıcıların talebi üzerine 7 bin 200 TL göndermesine rağmen parasına kavuşamayan Ş.A., bu kez de, dosya masrafı adı altında 6 bin 24 lira yatırması durumunda parasına kavuşacağını söylediler. Dolandırıcıların ağına düşen Ş.A., bahaneler üreten dolandırıcılara çeşitli şekillerde, 5 Ocak’tan 3 Şubat’a kadar 24 ayrı banka havalesi ile toplam 272 bin 577 lira para kaptırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ş.A.arkadaşlarından borç alıp bankalardan kredi çektiğini de ifade etti. Dolandırılan Ş.A.’nın şikâyeti üzerine savcılık tarafından yapılan araştırmada, hesaplarına para yatırılan 6 kişi tespit edildi ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.