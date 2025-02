'Yeni Suriye olmak istemiyoruz' Zelenski: NATO olmazsa hangi garantiden söz edeceğiz?

Haberin Devamı

“YENİ SURİYE OLMAK İSTEMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum, resmi bir ziyaret ile geldik. Somut bir müzakere gerçekleştirdik, benim hoşuma gitti diyebilirim. Her şey çok hızlı ilerliyor. Trump ve Putin ile belki eski yakınlıklar var ama ne olursa olsun uluslararası egemenlik ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklemeliyiz. Burada söz konusu olan bu ilişkiler değil, onbinlerce, yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesi, yetimlerin oluşması, evlerin yıkılması. Bu nedenle evinizde, ülkenizde Ukraynalı yetim çocukların ağırlanmasından dolayı teşekkür etmek isterim. Bir diğer nokta da Rusya’nın Ukraynalı çocukları tehciri söz konusu. Bu nedenle ticaret gibi konularda ilişkiler farklı olabilir. Savaşın başından bu yana ABD bize yardımcı oldu, stratejik partnerimizdi ve herkes anlıyor ki bu savaş Rusya’nın saldırganlığı sonucu çıktı. Suçlu Putin. Ancak biz en yakın zamanda savaşın bitmesi istiyoruz, adil, kalıcı bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini, yeni Suriye olmayı istemiyoruz.

“NATO OLMAZSA HANGİ GARANTİDEN SÖZ EDECEĞİZ?”

En önemli noktalardan biri, bize gerçekten güvenlik garantileri verebilecek insanlarla ilerlemeliyiz. Eğer bu savaşın bitmesi değil, ateşkes ise konu bu da savaşın sıcak evresinin tamamlanmasına ilişkin önemli bir adım. Ben bunu Trump’a da söyledim, eğer Putin’i zorlayabilirsen savaşı bitirmeye tabii ki elbette. Ama Putin kandırabilir, bunu unutmayın. Daha önce anlaşmıştık, O bunu bozdu, yine savaş başlattı. Savaşın bitirilmesi en önemli konu. Ama şu an konuştuğumuz konu garantilerse eğer, yeniden savaş olmaması için biz NATO üyeliğinden söz ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu biliyor, o da desteklediğini söyledi. Bunun önemini anlıyor, Avrupa liderlerinin yüzde 99’u da bizim NATO üyeliğimizi destekliyor. Slovakya, Almanya, Macaristan ve ABD henüz desteklemiyor. Ancak herkesin fikrini etkileyen ABD etkeni var, bunu biliyoruz. Eğer NATO olmayacaksa hangi garantilerden söz edeceğiz. Evet bizim güçlü bir ordumuz var, bunun için sürekli silaha ve paraya, ekonomik güvenlik garantilerine ihtiyacımız olacak. Bunun için Avrupa Birliği gibi büyük bir pazara katılmalıyız. Üçüncü olarak da herkes eminse Putin’in savaşa dönmeyecekse, madem savaşı bitiriyorsak neden biz Ukrayna’ya kuvvetlerin yerleşmesinden çekinelim. Bu nedenle güçlü ordulara sahip güçlü ülkelerin, Türkiye de dahil, güvenlik garantilerinin bu boyutun da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk.

“MÜZAKERE MASASINDA PUTİN’İ DURDURACAK İNSANLAR OLMALI"

Hepimiz anlıyoruz ki diplomasiye geçmeliyiz. Eğer Ruslarla konuşuyorsak, bir şey konusunda anlaşıyorsak partnerlerimizin bulunduğu bir yerde çünkü Putin’e güven yok. Tüm bunlar kağıda dökülmüş, imzalanmış, tüm esirlerin değişimi imzalanmış, insanlarımız hala dönmedi, ateşkesi de imzaladık ama o sadece beni değil, diğer ülkeleri de kandırdı. Tam da bu nedenle müzakere masasında savaşla geri dönmek isterse Putin’i durduracak insanlar olmalı. Somut, gerçek güvenlik garantileri verebilecek insanlar olmalı. Biz diplomasinin ne olduğunu biliyoruz. Elbette Putin ile konuşmaktan pek hoşlanmam, biz düşmanız ve bu devam ediyor ancak biz bu savaşı bitirmek için her şeyi yapacağız. Biz satranç oynayamayız çünkü her bir adımınız insanların ölümüne sebep oluyor.

“BİZSİZ MÜZAKERE EDİLEMEZ”

ABD’nin Rusya ile ikili ilişkisi ticari olabilir, bu ABD’nin kendi kararı. Putin’i politik izolasyondan çıkardıklarını gözlemliyoruz ama bu onların kararı, görüşüyorlar. Ancak “Bizim savaşı bitirme planlarımız bunlar” dendiğinde bu bizde soru işaretleri yaratıyor. Biz neredeyiz diye soruyoruz. Bu savaş Ukrayna’da gerçekleşiyor, Putin ABD’li ya da Avrupalıları değil, Ukraynalıları öldürüyor. Bu nedenle bizsiz müzakere edilemez. Bizim hakkımızda, biz olmaksızın görüşürseniz biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bana göre bu masada Ukrayna, Rusya, ABD, Avrupa da temsil edilmeli o masada. Bu konuda Macron ile de görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüm. Bizim arkamızda olmayan görüşmeleri biz dikkate almıyoruz. Ben istemiyorum bu bir oyun gibi görünsün, ben herhangi bir liderden korkmuyorum. Ukrayna için güveni kaybetmiyoruz. Çok fazla tesadüf var, bizi çağırmadılar. Ben temiz, şeffaf, adil anlaşma istiyorum. Bu nedenle ben Suudi Arabistan Kralı’na da söyledim, “Bugün orada farklı şeyler konuşuluyor, ben sürpriz istemiyorum. Farklı bir tarihte bir daha görüşürüz” dedim. Acil bir şey olursa Trump ile iletişim kurabilirim, bende numarası da var. Mutlaka bir müzakere masası olacak. Ukrayna’nın olmadığı müzakere masası meşru değildir.

“BU ORTAMDA SEÇİM YAPILAMAZ”

Savaş devam ederken seçim yapılamaz. Bu mevzuat konusu. Putin zaten hak hukuka saygı duymadığı için bir şey yapamayız. Kendisi okusaydı, biliyorum yaşlı belki okuyamıyor ama torunları okuyabilir, anayasada yazıyor ki eğer savaş durumu bitmezse herhangi bir seçim gerçekleşemez. Bu her ülkenin anayasasında vardır. Yeni bir Cumhurbaşkanı seçilene kadar tüm görevleri mevcut Cumhurbaşkanı üstlenir. Askerlerin görüşlerini göz ardı mı edeceğiz, cephe hattındakiler ne olacak, bunlar nasıl oy verecek?

“DOĞAL KAYNAKLARIMIZI AÇARIZ”

ABD bizim yanımızda diye düşünüyorum. Sayın Trump’ın da bizim daha çok yanımızda olmasını isterim elbette. Bu desteği kaybetmek istemiyorum. Umarım savaşı bitirmeye ilişkin Trump’ın ifadeleri gerçek olur. Putin ülkemizi işgal etti, doğal kaynaklar, nadir elementler olan bölgeler de var bunun içinde. Biz güçlü bir orduya sahip olacağız, siz de yaptırımlarla güçlü olacaksınız. Böylece doğal kaynaklarımız korunacak ve elbette biz bunları açarız. Ben topraklarımızı, çıkarlarımızı koruyacağım. Gelin teknolojilerinizi getirin, beraber kazanalım dedik. Bizim hukukçularımız konuşmaya başladılar ama o belgede güvenlik garantileri yoktu. Ben dedim ki o noktada, bu belge hazır değil, bunu imzalamayız. Ancak biz bir şey vereceksek bunun karşılığında bir şey almalıyız. Adalet budur.

“BİRLEŞİK AVRUPA ORDUSUNA İHTİYACIMIZ VAR”

Bir ittifak var, NATO var. Bir de Avrupa gerçeği var, bununla beraber güçlü devletler ve ordular var. NATO ordusuna bakarsanız eğer, Rusya saldırırsa ne olacak bilmiyoruz. Şu an için Avrupa’daki en büyük orduya sahibiz. Birleşik bir kuvvete ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. İnanıyorum ki Avrupa Birleşik Kuvvetleri için Ukrayna güzel bir başlangıç olur. Avrupa kıtası güçlü bir orduyla savunulmalı. Yarın bir saldırı olursa ne tüm Avrupa’yı kapsayan hava savunma sistemi, ne deniz sistemi yeterli. Her bağlamda Türkiye ve Ukrayna Avrupa’daki en güçlü iki ordu. Fransa, İngiltere ve Almanya da güçlü.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KIRIM TATARLARINI KONUŞTUK”

Kırım Tatarlarının esaretten kurtarılması var. Bazıları sadece dinlerinden dolayı yaşadı bunları, Rusların bu konuda hasta olduklarını düşünüyorum. Biz hepimiz eşitiz, din gibi nedenlerle tutuklanıyorlar. Biz Kırım Tatarlarını, diğer siyasi tutsakları konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de geri getirmemiz için destek oldu. Bizim ihtiyacımız özellikle çocukların geri getirilmesi konusu. Yetimlerimiz konusunda çok destek oluyorsunuz ama maalesef yetimlerimiz çok fazla. Esaret içinde 10 bin insan var. İşgal altındaki bölgelerde insanlar topluca tutuklanıyor. Bizim hapishanelerimizde 10 bin Rus yok ki. Herkese karşı herkes boyutunda esir değişimi olmalı. Bu insani boyut açısından önemli.

“DRONE İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

Baykar ile görüştük, Ukrayna’da ofis açıldı. Karşılıklı satın almalar dışında da görüşüyoruz. Süper motorlar Ukrayna’da üretiliyor, bu bir işbirliği alanı. Drone alanı da çok önemli. Çok fazla şirketimiz var uzak menzilli dronelar üreten. Bu noktada Türkiye ile işbirliğimiz sürecektir. Türkiye, Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet yapıyor. Biri tamamlandı, diğeri 2026’da olacak. Tüm bunları somutlaştırmak, sürdürmek isteriz. Savaş nedeniyle bazı projeler güvenlik nedeniyle yavaş ilerliyor. Rusların füzeleri tamamen bizim motor sanayimizi yok etmeye çalıştılar. Bu motorlar diğer ülkelerle sözleşmelerimizi etkileyecekti. Biz çalışmalara devam ettik. Olumlu sonuca yönelik projeler devam edecek.

“ERDOĞAN’I DAVET ETTİM”

Savaş devam ederken bile 6 milyar doların üzerinde ticaret hacmimiz var. Elbette bunun 10 olmasını istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanmasının akabinde olacaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nı davet ettim ve kendisine dedim ki, “Siz gelirseniz, gelir gelmez Serbest Ticaret Anlaşması da yürürlüğe girecektir.”

“YENİ BİR KORİDOR OLMALI”

Ruslar yeniden farklı sistemleriyle Karadeniz Tahıl Koridorundan çıktılar. Bunu engellemeye çalıştılar. Bizim başka bir koridor açmamız gerekiyor Karadeniz ülkeleriyle birlikte. Türkiye de buna dahil. Lojistik biraz pahalıya mal oluyor ama biz artık buna metalurji, enerji gibi konuları da dahil ediyoruz.”

“HAYATIMIN EN MUTLU ANLARI ÇOCUKLARIMLA GÖRÜŞTÜĞÜM ZAMANLAR”



“Sayın Erdoğan ile görüştüğümüz zaman bana torunlarını anlatır, ben de çocuklarımı anlatırım. Yürüyüşümüzde her zaman çocuklarımızı, ailelerimizi konuşuruz ve bana sorar, “Çocukların nasıl?” diye. Benim çocuklarım Ukrayna’daki her çocuk gibi. Maalesef çocuklar çok olgunlaşmak zorunda kaldı savaş nedeniyle. Çocukluklarını kaybettiler, çok birey oldular, güçlü oldular. Çocukların gözündeki ışık, duygu kayboldu. Bir baba olarak bu benim için çok zor. Bunlar savaşın çocukları haline geldi. Kızım büyüdü artık üniversite okuyor, oğlum var. Güvenlik nedeniyle çok görüşemiyoruz ama görüştüğümüz zamanlar hayatımın en mutlu günleri. “Babacığım gidersen geri dönmen uzun mu sürecek? Biz her dakikamızı seninle geçirmek istiyoruz. Bu dakikalar hızlı geçecek” diyorlar. Onlar için de benim için de bu zaman yeterli olmuyor.”