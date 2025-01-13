Yeni Suriye için dönüm noktası! Riyad’da Fidan’ın da katılımıyla tarihi toplantı

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Suudi Arabistan’ın Riyad kenti, pazar günü üç toplantıya ev sahipliği yaptı. İlk olarak Suriye’nin de aralarında olduğu Arap ülkeleri kendi aralarında toplandı. İkinci toplantı ise yine Suriye’nin de katılımıyla Türkiye ve Arap Ligi üyesi ülkeler arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı ise Riyad’da bulunan ABD’den AB’ye kadar ülke ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi ve Suriye temsilcileri ile yapılan toplantıda sözlerine, “Suriyeli kardeşimiz Şeybani’nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır” diye başladı. Suriye’deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde bölge ülkelerinin büyük bir sorumluluk taşıdığını da vurgulayan Fidan, “SDG bütünleşme çabalarında samimiyse feshedildiğini açıklamalı” dedi ve şu mesajları verdi:

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NORMALLEŞME GÜÇLENİYOR

“Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir. Ülkedeki normalleşme işaretleri her geçen gün güçleniyor. Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye’deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabalarımızı daha etkin kılmak için bir eşgüdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz. Toprak bütünlüğünün ve birliğin korunması ana odağımız olmaya devam etmelidir.

SDG FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLASIN

Eğer SDG, merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse feshedildiğini açıklamalıdır. Terör örgütü Fırat’ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir. Yeni yönetimin DEAŞ’la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

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Hakan Fidan, Riyad’da, Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de görüştü. Fidan ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi yaptı.

HEM BATI HEM ARAP DÜNYASI KATILDI

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bey in Zayed Al Nahyan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen da katıldı.

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FİDAN’DAN PKK/YPG DELİLLERİ

Suriye yönetiminin toplumun muhtelif unsurlarıyla bir araya geldiğini belirten Fidan, “Silahlı grupları ulusal ordu çatısı altında toplamaya çalışıyorlar. Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne yer olmamalı” dedi. Fidan, YPG’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olduğunu delilleriyle anlatarak “Türkiye olarak PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ülkeyi terk etmeliler. Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır” diye konuştu.





Bakan Fidan, Riyad ’da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (fotoğrafta), ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Saud dahil ikili görüşmeler yaptı.

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TÜRKİYE’NİN KRİTİK ROLÜ

Türkiye hem açık toplantılarda hem de Bakan Fidan’ın başbaşa görüşmelerinde bir bölge ülkesi olarak bölgesel sahiplenme rolüyle sahanın durumu, önemi ve ihtiyaçlarını uluslararası kamuoyunun dikkatine getirdi. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar, “Türkiye’nin Suriye’nin yeniden yapılanması, imarı ve insani yardımlar konusunda uluslararası alanda hareketliliğin sağlanmasında öncü rol oynadığını” belirtti. Kaynaklar, pek çok ülkenin dışişleri bakanı düzeyinde temsil edildiği toplantıda Türkiye’nin rolünün, yeni yönetimin uluslararası entegrasyonu açısından önemini vurguladı.

YENİ BAYRAKLA İLK AİLE FOTOĞRAFI

Suriye’de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ilk defa bir uluslararası toplantıda ülkesini temsil etti. Aile fotoğrafında Suriye’nin yeni bayrağına da yer verildi.



