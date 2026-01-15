Yeni soğuk hava dalgası etkili olacak: Günlerce sürecek! Kar yağışı ve sağanak geri geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın ise kuzey kesimlerde güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hafta sonu yurda giriş yapan yeni soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gün boyunca kar yağışları görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ, ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3 İL İÇİN SARI KODLU ALARM: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR BEKLENTİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren batısı, 16.02.2026 (Cuma) günü sabah saatlerinde geneli batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16.02.2026 günü (Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir

15 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ EĞİTİME ARA VEREN İLLER

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birçok ilde eğitime ara verildi.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim ara verildi.

Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.

Malatya'nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin tamamı ile Andırın ilçesinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Nevşehir ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Şırnak, Hakkari, ve Van çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu