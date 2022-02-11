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‘Yeni sistemde iki kez seçilme hakkı var’

#Mustafa Şentop#Recep Tayyip Erdoğan#Seçim
‘Yeni sistemde iki kez seçilme hakkı var’

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa’daki “iki dönem” kuralı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023’te olağan zamanlı seçimde yeniden aday olamayacağına dair iddialara karşı çıktı. Meclis’te dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, şunları söyledi:

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“Hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar, milletvekilleri, boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu konu 2016 yılının sonunda verilen bir teklifle TBMM’nin gündemine geldi, ben o zaman Anayasa Komisyonu Başkanı’ydım. Elimde komisyon raporu var. TBMM komisyonunda hiçbir arkadaş, bugün bunu dile getiren muhalefet partilerinden milletvekilleri de var, bu konuya dair, aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi, tam aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın iki defa aday olacağı, hatta daha sonraki seçimde üç kez aday olabileceğine dair dile getirilmiş ifadeler var.

RAPORDA VAR, İTİRAZ YOK

Komisyonda hiç aksi görüş olmadığı gibi, komisyon raporunun 40’ıncı sayfasında diyor ki: ‘Getirilen iki dönem seçilebilme imkânında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır. Genel Kurul’da bu rapor görüşülmüş, farklı bir görüş ifade edilmiş mi edilmemiş. E aradan 5 sene geçmiş, jeton yeni düşmüş! Yeni düzenlemeyle iki defa seçilme hakkının yeni sistem için de getirildiği anlaşılmaktadır net bir biçimde. Bu hukukçularla yapılabilecek bir tartışmadır.

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(Kendisine yönelik rol kapma eleştirisi) Ben TBMM Başkanıyım. TBMM Başkanı’nın konumu, rolü bellidir, ayrıca bir rol kapmasına ihtiyacı yoktur. ”

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#Mustafa Şentop#Recep Tayyip Erdoğan#Seçim

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