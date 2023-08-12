Yeni sıcak hava dalgası

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SON haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar yurdu terk ederken dün birçok bölge yağışlı havanın etkisindeydi. Yağışlar Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’de etkili oldu. Hava sıcaklıkları Batı Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu:

“Yağmur İstanbul’dan Batı Karadeniz bölgesine kaydı. Pazartesi Marmara ve Karadeniz’de yağışlar olabilir. Kuzey bölgelerde Çanakkale tarafında kuvvetli rüzgâr var. Pazar gününden itibaren Arabistan’dan sıcak hava gelecek. İç Anadolu’da etkili olacak. Ankara, Eskişehir, Konya, Tunceli, Sivas sıcak havadan etkilenecek. İşininiz yoksa pazar, pazartesi, salı dışarı çıkmayın.”

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YENİDEN 45 DERECE

Meteorolojinin tahminlerine göre, hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren yeniden özellikle yurdun güneyi ve güneydoğusunda 45-46 dereceleri görecek. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu’da sıcakların 20 Ağustos’a kadar süreceğini bildirdi.

6-8 DERECE BİRDEN ARTACA

METEOROLOJİ 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak bölgesinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklığın Afyonkarahisar’da 35-38 derece, Denizli’de 38-41 derece, Uşak’ta 34-37 derece olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü de Kayseri için “Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren etkisini arttırarak Kayseri il genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir” uyarısı yaptı.