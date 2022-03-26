‘Yeni seçim sistemi 2018 öncesi düzenlemeye uygun’

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir dizi incelemelerde bulunmak için gittiği memleketi Rize’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yazıcı, MHP’yle birlikte hazırladıkları seçim yasası teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacağını belirterek şunları söyledi: “15 madde içerisinde en çok konuşulan konulardan biri baraj düzenlemesi. Yüzde 10 olan barajı yüzde 7’ye indirmeyi önerdik. İkinci önemli düzenleme milletvekili dağılımının hesaplanmasına ilişkin öneri. Mantık ve gerekçeler itibari ile demokratik kriterlere uygun, vatandaşın kullandığı oyun, iradesi doğrultusunda sandıktan sonuç doğurmasını hedefleyen bir teklif.

KAFA KARIŞIKLIĞI VAR

Ancak bu madde dolayısıyla özellikle muhalefet olarak tanımlanan kesimde bir karmaşa var. Kafa karışıklığı içerisindeler. Bunu önlemiş oluyoruz.

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2018’de getirdiğimiz düzenlemede o günkü muhalefet partisinden birisi siz az oyla, çok milletvekili çıkarmanın peşindesiniz diye eleştirmiş. Biz şimdi o düzenlemeyi ortadan kaldırıyor, 2018’den önceki düzenlemeye uygun bir düzenleme getiriyoruz. Barajı 5’e de indirirseniz, niye 3 değil de 5’ diye herkes bir şey söyleyebilir.”