Yeni seçilen muhtardan 'beyaz sokak' seferberliği

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Muğla'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinden muhtar seçilen Hüseyin Uçar, sosyal medyada 'Bizim köyde şenlik var. Köyümü seviyorum, sokağımı boyuyorum' sloganıyla etkinlik başlattı.

Çağrıya kulak veren mahalle sakinleri, evlerinin duvarlarını boyayarak sokaklarının beyaz görünmesini sağladı. Uçar, Ortaköy'de doğup büyüdüğünü belirterek, "Bugünlere gelmemde her zaman yanımda olan mahallelimizin hakkını ödeyemem.

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Vefa borcumu ödemek için muhtar adayı oldum ve seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Sokaklarımızın beyaza bürünmesi için sosyal medyadan badana çağrısı yaptım. Herkes ellerinde fırçayla gelerek evlerinin duvarlarını kireçle boyadı. Kirecin dayanıklı ve sağlıklı olduğunu bilmeyen yok" dedi.