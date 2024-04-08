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Yeni seçilen muhtardan 'beyaz sokak' seferberliği

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Menteşe#Ortaköy
Yeni seçilen muhtardan beyaz sokak seferberliği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 09:57

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi muhtarlığına seçilen Hüseyin Uçar, sosyal medyadan 'Bizim köyde şenlik var. Köyümü seviyorum, sokağımı boyuyorum' sloganıyla etkinlik başlattı. Etkinliği katılan vatandaşlar, evlerinin dış cephelerine badana yaptı.

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Muğla'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinden muhtar seçilen Hüseyin Uçar, sosyal medyada 'Bizim köyde şenlik var. Köyümü seviyorum, sokağımı boyuyorum' sloganıyla etkinlik başlattı.

Yeni seçilen muhtardan beyaz sokak seferberliği

Çağrıya kulak veren mahalle sakinleri, evlerinin duvarlarını boyayarak sokaklarının beyaz görünmesini sağladı. Uçar, Ortaköy'de doğup büyüdüğünü belirterek, "Bugünlere gelmemde her zaman yanımda olan mahallelimizin hakkını ödeyemem.

Yeni seçilen muhtardan beyaz sokak seferberliği

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Vefa borcumu ödemek için muhtar adayı oldum ve seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Sokaklarımızın beyaza bürünmesi için sosyal medyadan badana çağrısı yaptım. Herkes ellerinde fırçayla gelerek evlerinin duvarlarını kireçle boyadı. Kirecin dayanıklı ve sağlıklı olduğunu bilmeyen yok" dedi.

Yeni seçilen muhtardan beyaz sokak seferberliği

Yeni seçilen muhtardan beyaz sokak seferberliği

 

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#Muğla#Menteşe#Ortaköy

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