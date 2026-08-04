×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yeni Parti’ye telefonla üyelik

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Üyelik Süreci#Siyasi Bağışlar
Yeni Parti’ye telefonla üyelik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

“Bu hafta içinde üye alımının başlayacağını değerlendiriyoruz. Üye alımını telefona indirilecek bir aplikasyonla yapacağız. Burada hem üye olunabilecek hem de aidat yatırılabilecek bir oluşum yapıldı.

BELEDİYE SAYISI

Bugün itibarıyla 44 ilde, 593 ilçede örgütlenme yapılmış haldedir. Bir hafta içerisinde bu sayı daha da artacak. Belediyeler konusunu çok hassas çalışıyoruz. Tutuklular ve istifalar düşürülünce 355 belediye kalıyor, 200’den fazlası bize şu an katılmıştır. Kısa süre içerisinde de sayının 300’leri geçeceğini değerlendiriyoruz.   

BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Siyasi partiler kanuna göre nakdi bağış miktarı bellidir. Ancak biri binasını vermek isterse, partinin orayı kullanması kaydıyla bağış yapılabiliyor. Araçlar için de aynı kural. Bağışlar devam ediyor. Buna ilişkin bilgilendirmeleri her akşam 20.00’de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Özgür Ceylan yapacak.”  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Parti#Üyelik Süreci#Siyasi Bağışlar

BAKMADAN GEÇME!