Yeni Parti’ye telefonla üyelik

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“Bu hafta içinde üye alımının başlayacağını değerlendiriyoruz. Üye alımını telefona indirilecek bir aplikasyonla yapacağız. Burada hem üye olunabilecek hem de aidat yatırılabilecek bir oluşum yapıldı.

BELEDİYE SAYISI

Bugün itibarıyla 44 ilde, 593 ilçede örgütlenme yapılmış haldedir. Bir hafta içerisinde bu sayı daha da artacak. Belediyeler konusunu çok hassas çalışıyoruz. Tutuklular ve istifalar düşürülünce 355 belediye kalıyor, 200’den fazlası bize şu an katılmıştır. Kısa süre içerisinde de sayının 300’leri geçeceğini değerlendiriyoruz.

BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Siyasi partiler kanuna göre nakdi bağış miktarı bellidir. Ancak biri binasını vermek isterse, partinin orayı kullanması kaydıyla bağış yapılabiliyor. Araçlar için de aynı kural. Bağışlar devam ediyor. Buna ilişkin bilgilendirmeleri her akşam 20.00’de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Özgür Ceylan yapacak.”