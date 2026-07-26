Yeni Parti’nin yeni vitrini

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “A Takımı”nı belirledi. Önceki dönem 18 olan MYK’sındaki üye sayısını yarı yarıya azaltarak 9’a indiren Özgür Özel, eski MYK’sından sadece 3 isme yeniden görev verdi.

SALI KAPALI GRUP

Salı günü de milletvekilleriyle Meclis’te kapalı grup toplantısı yaparak Meclis Başkanlık Divanı’nda görev alacak isimleri belirleyecek olan Özel’in aynı gün toplanacak Meclis Başkanlık Divanı toplantısında tespit edilecek gün ve salonda da partisinin ilk Meclis grup toplantısını yapması bekleniyor. Başkanlık Divanı toplantısında Yeni Parti ile CHP’nin Meclis’te kullanacağı odalar da belirlenecek.

CHP’NİN ODALARI İSTENDİ

Yeni Parti’nin halen CHP’ye tahsis edilen ve bugüne kadar kendilerince kullanılan odaları istediği belirtiliyor. Ana muhalefet partisi olarak bu odaların yeniden kendilerine tahsis edilmesi halinde CHP’ye de ayrıca grup yönetimi odaları verilecek.

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Yeni Parti Lideri Özgür Özel, milletvekillerinden oluşan kurucular kurulu ile önceki gün yaptığı toplantıda partisinin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemişti. Aynı toplantıda Grup Başkanvekillerine de Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçilmişti.

9 KİŞİLİK ‘A TAKIMI’

Genel Sekreter:Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Yaşar Tüzün

Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Gizem Özcan

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Aylin Yaman

Parti Sözcüsü:Zeynel Emre

TARTIŞILAN İSİMLER YOK

Özel’in yeni MYK’sında haklarındaki fezlekeler nedeniyle tartışılan isimlere yer verilmediği gözlendi. Eski MYK’daki Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat yeni MYK’da yer almadı. Özel döneminde Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı olan Turan Aşkın Özer’e yeni YDK’da görev verilmezken, çok tartışılan Veli Ağbaba da yeni parti vitrininde olmayanlardan. Parti kulislerinde, bu isimlerin Özel’in elini rahatlatmak için görev almayı istemediği konuşuluyor. Özel’le hareket eden PM üyelerinden milletvekili olmayanlar ise Yargıtay’ın olası butlan kararına karşı CHP’de kaldı. Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci bu isimler arasında. Şu anki PM ve MYK’nın sonbaharda yapılacak ilk kurultaya kadar görev yapacağı, ardından PM ile birlikte MYK’nın da yenileneceği konuşuluyor.

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ÖZGÜR ÖZEL: PUSULAMIZ MİLLETİMİZ

Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne de şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün, en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkânlarla kuruluşunu tamamladığımız Yeni Partimizin Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız. Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz, bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin; demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları, ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılarla sürüklemiştir. Türkiye’mizi bu çoklu kriz ortamından kurtarmak; örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için Yeni Partimizi kurarak, yeni bir yürüyüşü başlattık. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir. Hedefimiz sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla; özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa etmektir. Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, Yeni Parti’nin kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

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ÜYE VE BAĞIŞ HAFTAYA

Parti Sözcüsü Zeynel Emre yaptığı açıklamada, haftaya online üye alımı ve bağış kampanyasının başlayacağını söyledi. Dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız resmi duyuruları dikkate alsın” diyen Emre, “Butlan kararının yanlışlığı karşısında 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve büyük mücadele etti. Büyük çoğunluğu tekrar görevlendirilecek ve 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek” dedi.

KONGRE TAKVİMİ AÇIKLANACAK

Bir sonraki MYK’da kongreler takvimini açıklayacaklarını belirten Emre, “Hedefimiz eylül sonu, bilemediniz ekim başı gibi kurultay yapmak. Partimize katılmak isteyen belediye başkanları ile alakalı bir çalışma var. Önümüzdeki hafta bunun duyurularını da görmüş olacaksınız. Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız katılacak” dedi. Emre, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın partiye katılımına ilişkin soruya karşılık da şunları söyledi:

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“Bu bir süreç yönetimi. Bunu en hassas şekilde yürütüyoruz. Operasyonlar yapılıyor haksız bir şekilde. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımızı da maksimum koruyacak şekilde bir iletişim yürütüyoruz.”

ATA’NIN HUZURUNDA...

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Anıtkabir’deki mezarına da çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.