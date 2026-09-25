×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

YENİ Parti’nin isim krizi AYM’nin önünde

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Özgür Özel#Yenilik Partisi
YENİ Parti’nin isim krizi AYM’nin önünde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 07:00

YENİ Parti’nin “isim krizi” Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine geldi. Dosya 29 Eylül’deki AYM Genel Kurul gündemine birinci sıradan alındı. Genel Kurul’da, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96’ncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebi ile görüşülecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yenilik Partisi’nin parti adlarının karıştırılabileceği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsacılığı, YENİ Parti’ye isim değişikliği yönünde tebligat göndermişti. YENİ Parti ise iki partinin adları arasında Siyasi Partiler Yasası’nda tanımlandığı şekilde bir ‘iltibas’ bulunmadığını savunarak, AYM kararını bekleme kararı aldımıştı. Bu gelişme üzerine konu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM’ye taşındı. AYM’nin “iltibas” nedeniyle isim değişikliği talebini haklı bulması halinde, YENİ Parti’nin adındaki ‘YENİ’ ifadesini koruyarak önüne ya da arkasına bir sözcük eklemeyi planladığı belirtiliyor. Kulislerde, ‘Türkiye’nin Yeni Partisi’ ya da ‘Milletin Yeni Partisi’ adlarından söz ediliyor. YENİ Parti, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemi yol haritası için 1-2 Ekim’de milletvekilleriyle hazırlık toplantıları yapacak.

Haberin Devamı

İKİ PARTİ BİRLEŞSİN ÖNERİSİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise dün isim kriziyle ilgili olarak partisinin yetkili kurullarını topladı. Yılmaz, yaptığı açıklamada isim krizinin çözümü için iki partinin birleşmesi önerisinde bulundu.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanlığı denklemi değişti peki Yavaş ne yaparCumhurbaşkanlığı denklemi değişti peki Yavaş ne yaparHaberi görüntüle

GAZETECİLERİ KABUL ETTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 

YENİ Parti’nin isim krizi AYM’nin önünde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Parti#Özgür Özel#Yenilik Partisi

BAKMADAN GEÇME!