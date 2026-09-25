YENİ Parti’nin isim krizi AYM’nin önünde

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Yenilik Partisi’nin parti adlarının karıştırılabileceği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsacılığı, YENİ Parti’ye isim değişikliği yönünde tebligat göndermişti. YENİ Parti ise iki partinin adları arasında Siyasi Partiler Yasası’nda tanımlandığı şekilde bir ‘iltibas’ bulunmadığını savunarak, AYM kararını bekleme kararı aldımıştı. Bu gelişme üzerine konu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM’ye taşındı. AYM’nin “iltibas” nedeniyle isim değişikliği talebini haklı bulması halinde, YENİ Parti’nin adındaki ‘YENİ’ ifadesini koruyarak önüne ya da arkasına bir sözcük eklemeyi planladığı belirtiliyor. Kulislerde, ‘Türkiye’nin Yeni Partisi’ ya da ‘Milletin Yeni Partisi’ adlarından söz ediliyor. YENİ Parti, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemi yol haritası için 1-2 Ekim’de milletvekilleriyle hazırlık toplantıları yapacak.

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İKİ PARTİ BİRLEŞSİN ÖNERİSİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise dün isim kriziyle ilgili olarak partisinin yetkili kurullarını topladı. Yılmaz, yaptığı açıklamada isim krizinin çözümü için iki partinin birleşmesi önerisinde bulundu.

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GAZETECİLERİ KABUL ETTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



