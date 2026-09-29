Yeni Partili vekil Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi hakkında soruşturma başlatıldı

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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında ‘Yağma’ ve ‘Kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, yaklaşık 2 yıl Deniz Yavuzyılmaz’ın TBMM’de danışmanlığını yapan Ö.A.’nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Deniz Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 16-17 ay danışmanlığını yapan Ö.A.’nın savcılığa verdiği ifade üzerine soruşturma başlatıldı. Ö.A. ifadesinde, Mart 2021 ile Ekim 2022 arasında Yavuzyılmaz’ın danışmanı olarak görev yaptığını, Yavuzyılmaz’ın 3’ü kadrolu, 2’si dışarıdan görevlendirilen toplam 5 danışmanı bulunduğunu söyledi. Ö.A., kadrolu danışmanlardan ilkinin Yavuzyılmaz’ın kuzeni olduğunu, bu kişinin fiilen çalışmadığını, sadece maaşını aldığını ileri sürdü. Ö.A., üçüncü kadrolu danışmanın da Yavuzyılmaz’ın akrabası olduğunu ve bu kişinin de fiilen çalışmadığını, ikinci sıradaki kadrolu danışmanın ise fiilen işe geldiğini ileri sürerek, "TBMM’ye giriş ve çıkışlar personel kartlarıyla yapılıyor. Bunlar incelenirse fiilen çalışan ve çalışmayanlar tespit edilecektir. Kadrolu personelin maaşları TBMM tarafından ödenirken, sigortaları da Meclis tarafından yapılıyor" dedi.

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‘DANIŞMANIN MAAŞ KARTI EŞİNDEYDİ'

Ö.A., fiilen çalışmadığını ileri sürdüğü kişilerin maaş kartlarına ilişkin ifadesinde, “Ayrıca duyduğum kadarıyla bu kişilerin maaş kartları Deniz Yavuzyılmaz’ın elindedir. Yani Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TBMM tarafından personele ödenen maaşa el koymaktadır. Duyduğum kadarıyla kadrolu ikinci danışmanın maaş kartı Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz’ın elindeymiş. Tahmin ettiğim kadarıyla Meclis tarafından personele ödenen maaşın 3’te 1’ini veya 3’te 2’sini Deniz Yavuzyılmaz el koyuyor, kalanı personele ödüyordu” dedi.

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Ö.A., maaşını Deniz Yavuzyılmaz’ın ayarladığını öne sürdüğü bir şirket üzerinden, kimi zaman elden kimi zaman da banka hesabına IBAN yoluyla para gönderilmesi suretiyle aldığını belirterek, söz konusu şirketle herhangi bir iletişimi veya iş ilişkisi bulunmadığını söyledi. Banka hesaplarının incelenmesi halinde para transferlerine ilişkin dekontları sunabileceğini ifade eden Ö.A., yaklaşık 16-17 aylık çalışma döneminde sigortasız çalıştırıldığını da ileri sürdü. Ö.A., ifadesinin sonunda, “Çalıştığım süre boyunca şahit olduğum olayları anlattım. İşe giriş çıkışlar ve banka dekontları incelendiğinde doğru söylediğim anlaşılacaktır" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Başsavcılığın, danışmanların fiilen çalışıp çalışmadığı, danışman kadrolarındaki akrabalık ilişkileri, TBMM tarafından yatırılan danışman maaşlarının kimler tarafından kullanıldığı, maaş kartlarının kimlerin elinde bulunduğu ve maaşların hangi ATM’lerden kimler tarafından çekildiğine ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

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