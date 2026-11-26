Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama', 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' ile 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi.

EVİNDE UYUŞTURUCU ÖĞÜTÜCÜSÜ ELE GEÇİRİLDİ

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aras Tan'ın evinde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere ilişkin değerlendirmenin ve Tan'ın hukuki durumunun, yürütülen adli işlemlerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.