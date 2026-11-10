YENİ Parti'den Candan Yüceer açıklaması: ‘Muhtemelen AK Parti’ye geçecek’

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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin dün kurultay hazırlıkları için toplanan Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi’nin (PM) ardından düzenlediği basın toplantısında Tekirdağ’la ilgili sorular üzerine, bu yönde duyumlarının olduğunu söyledi ve şunları söyledi:

AÇIKLAMASI BAHANE

“Yapmış olduğu açıklama bahane. İl Başkanı, kendisinin özellikle kurultay delegesi olmak istemediğini, bu kapsamda aradığını ve seçimden sonra da bizim Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin’le konuşmasında ‘Ben bunu böyle istedim. Burada 16 kurultay delegesi seçiliyordu, fedakârlık yapmak istedim’ demiştir. Daha bir hafta öncesinde Genel Başkanımızın yanına gelmiş, kurultaya ilişkin bir takım önerileri olmuştur. Divan Başkanlığı’na ilişkin talebi olmuştur, Genel Başkan bunu değerlendireceğini söylemiştir. Burada kendisi partide dört dönem milletvekilliği yapmıştır, büyükşehir adayı gösterilmiştir, haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır. Bir hazırlık olduğu görülüyordu. 5-6 gündür partideki yetkili arkadaşların telefonuna çıkmıyordu.

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KULAĞIMIZA GELİYOR

Ve yine 3 Kasım tarihli şu an vekaleten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik yapan kişinin asaleten atanması konusunda daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan müracaat geri çekilmiş. Burada bir hazırlık yapıldığı şehirde duyulmakta, bir süredir kulağımıza geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçme konusunda bir duyum bizde de var. Çünkü kimseyle teması yok, bir hazırlık olduğu söyleniyor. Çerkezköy Belediye Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçtikten sonra Candan Hanım sürekli buraya geldiği görüşmelerde ‘Beni tutuklayıp meclisin içerisinden Çerkezköy Belediye Başkanı’nı, büyükşehir belediye başkanı seçmek istiyorlar, tüm plan bu’ diyordu. Şimdi bu planı anlatırken kendisi geçecek muhtemelen.”

KURULTAY KARARLARI

Kurucular Kurulu’nda bir sonraki kurultaya kadar uygulanmak üzere PM’nin 80 kişiden 150’ye çıkarılarak, “yasama”, “örgüt” ve “politika geliştirme” grupları olarak üç gruptan oluşturulması kararlaştırıldı. Genel Başkan ve PM üyeleri için üç dönem kuralı getirilirken, “Etik, Şeffaflık ve Çıkar Çatışması” başlığı tüzüğe eklendi ve bu doğrultuda da Etik Kurul oluşturulması öngörüldü.”