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Yeni Parti’de sandık zamanı

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Özgür Özel#Seçim
Yeni Parti’de sandık zamanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00

Yeni Parti bu hafta sonu sandığa gidiyor. Cumartesi ve pazar günleri, örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulacak sandıklarda ilçe başkanlıkları için önseçimler gerçekleştirilecek.

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26 Ağustos’a kadar partiye üye olanların oy kullanabildiği kurultay sürecinde, 12-13 Eylül tarihlerinde mahalle delegeleri belirlenmişti. Bu hafta sonu ilçe başkanlıkları için yapılacak önseçimlere de tüm üyeler katılabilecek. Önseçimlerin tamamlanmasının ardından ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülüyor. Yeni Parti’nin ilan ettiği kurultay takvimine göre ilk büyük olağan kurultayı da 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.

ÖZEL 4 İLE GİDECEK

Yeni Partili milletvekillerinin kendi ilçelerindeki önseçimlerde oy kullanacakları, Genel Başkan Özgür Özel’in de bu hafta saha çalışmalarına ara vererek önseçimlere katılacağı belirtiliyor. Özel’in bu hafta sonu İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul’da olması bekleniyor. 

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#Yeni Parti#Özgür Özel#Seçim

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