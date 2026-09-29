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Yeni Parti’de önseçim bilançosu: Yüzde 47 değişim

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#Yeni Parti#Önseçim Sonuçları#İlçe Başkanları
Yeni Parti’de önseçim bilançosu: Yüzde 47 değişim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 07:00

YENİ Parti, geçtiğimiz hafta sonu yapılan 305 ilçedeki ilçe başkanlığı önseçimi sonuçlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre 160 ilçede önseçime tek adayla girilirken, 145 ilçede birden fazla aday yarıştı.

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Yarış olan 145 ilçenin 68’inde mevcut kurucu ilçe başkanları yerine yeni isimler seçildi. Bu sonuçlarla değişim oranı yüzde 47  oldu.

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Parti kaynakları, katılım oranlarının beklenenden daha yüksek olduğu bilgisini de verirken, 4 ilçedeki seçim sonuçlarının itirazlar nedeniyle yeniden değerlendirileceği de bildirildi. Biri Konya Ereğli’de başkanın gözaltına alınması nedeniyle yapılamayan toplam 2 ilçe önseçiminin olduğu, bu seçimlerin de önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi. Üye sayısı 400’ün üzerinde olan ilçelerde önseçim yapılabiliyor. 

 

 

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#Yeni Parti#Önseçim Sonuçları#İlçe Başkanları

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