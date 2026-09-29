Yeni Parti’de önseçim bilançosu: Yüzde 47 değişim

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Yarış olan 145 ilçenin 68’inde mevcut kurucu ilçe başkanları yerine yeni isimler seçildi. Bu sonuçlarla değişim oranı yüzde 47 oldu.

KATILIM YÜKSEK

Parti kaynakları, katılım oranlarının beklenenden daha yüksek olduğu bilgisini de verirken, 4 ilçedeki seçim sonuçlarının itirazlar nedeniyle yeniden değerlendirileceği de bildirildi. Biri Konya Ereğli’de başkanın gözaltına alınması nedeniyle yapılamayan toplam 2 ilçe önseçiminin olduğu, bu seçimlerin de önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi. Üye sayısı 400’ün üzerinde olan ilçelerde önseçim yapılabiliyor.