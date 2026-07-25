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Yeni Partide Merkez Yönetim Kurulu belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Merkez Yönetim Kurulu#Özgür Özel
Yeni Partide Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 15:07

Yeni Partide Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplandı.

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Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

9 kişiden oluşan MYK üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Genel Sekreter: Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman, Parti Sözcüsü: Zeynel Emre."

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#Yeni Parti#Merkez Yönetim Kurulu#Özgür Özel

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