‘Yeni Parti’de ince hesaplar... ‘Butlan’ nöbetçileri CHP’de mi kalacak

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KURULUŞ dilekçesinin yarın ya da hafta başında İçişleri Bakanlığı’na verilmesi beklenen yeni partinin ilk kongresine kadar en üst karar organı olarak görev yapacak “Kurucular Kurulu”, Özel ile birlikte CHP’den ayrılacak milletvekillerinden oluşturulacak.

90 MİLLETVEKİLİ GEÇER Mİ

Kulislerde yeni parti için 135 vekilden 90 civarının CHP’den ayrılacağı konuşulurken, bu sayıyla da kurulur kurulmaz Meclis’in yeni ana muhalefet partisi olacağı belirtiliyor. Özel’in bugün milletvekilleriyle Meclis’te bir araya gelmesi, basına kapalı bu toplantıda da kurucu olacak vekillerin dilekçelerinin alınacağı konuşuluyor. Özel de dahil milletvekillerinin istifalarının da bu sürecin ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni partinin MYK’sının da yine milletvekillerinden oluşacağı belirtiliyor.

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ÖRGÜT CHP’Lİ BAŞKANLARDA

Yeni partinin il ve ilçe örgütlerini ise bugüne kadar CHP’de görev alan örgüt yöneticileri kuracak. CHP il örgütlerinin 74’ü bu süreçte Özel’in yanında yer almış, bunlardan 51’i Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevlerinden alınırken 20’ye yakını da ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

‘TÜRKİYE İTTİFAKI’ PLANI

Bu süreçte, kalan örgüt yöneticilerinin de kendileriyle birlikte hareket eden ilçe ve belde örgütleriyle birlikte ayrılıp yeni partinin örgütlenmesini kısa sürede tamamlaması öngörülüyor. Özel’in yeni partinin kuruluş kodlarını açıklarken, “sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakâr ve Kürt demokratlar” diyerek tanımladığı “Türkiye İttifakı” hedefine uygun bir şekilde örgütlerin takviye edileceği de kulislerde konuşuluyor. Yeni partinin kuruluş çalışmalarında, Yargıtay’ın CHP kurultayı ile ilgili “mutlak butlan” kararına karşı da hazırlık yapılıyor. Bu kararın olası sonuçlarına karşı “kaleyi boş bırakmamak” için Özel ekibine yakın milletvekili olmayan Parti Meclisi (PM) üyelerinin “butlan nöbetçisi” olarak CHP’de kalmaları öngörülüyor.

GENEL MERKEZ İÇİN ÖN ANLAŞMA TAMAM

Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, PM ve MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada genel merkez olarak kullanılacak bina için ön anlaşma yaptıklarını belirterek, “İlk kira ödemesini de ekim ayında başlatacağız” dedi. Emre, partinin harcamalarının üye aidatları ve bağışlarla sağlanacağını da söyledi. Kulislerde, yeni genel merkezin daha önce Gelecek Partisi’nin de genel merkez olarak kullandığı bina olduğu belirtiliyor.

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MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞECEK

CHP’den bu istifaların gerçekleşmesi Meclis aritmetiğini de değiştirecek.

Bu durumda halen 135 milletvekili bulunan CHP’nin vekil sayısı 40-45’e düşecek, bunun sonucunda da CHP ana muhalefetten düşüp AK Parti, Yeni Parti, DEM ve MHP’nin ardından Meclis’in beşinci partisi olacak.

HAZİNE YARDIMI YOK

Çok sayıda milletvekili katılımıyla kurulduğu gün ana muhalefet partisi haline gelecek Özel’in yeni partisiyle ilgili Hazine yardımı alıp alamayacağı tartışması da gündeme geldi. Siyasi partilerle ilgili mevcut yasal düzenlemeye göre, Meclis’te grup oluşturmak tek başına devlet yardımı almaya yetmiyor. Bir partinin Hazine desteğinden yararlanabilmesi için katılacağı ilk genel seçimde en az yüzde 3 oy alması gerekiyor.

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BELEDİYE BAŞKANLARI NE YAPACAK

Yeni partiyle ilgili CHP’deki hareketlilikte bir yandan da gözler Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Vahap Seçer ile Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarına çevrildi. Başkanların tavrı merak edilirken Özel’in ise başkanların yeni partiye katılımına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Özel, CHP’ye veda ettiği son Meclis grup toplantısında da “Yarın sabah kimse belediye başkanına ‘Sen niye geçmedin?’, Belediye Meclis üyesine ‘Hâlâ niye buradasın?’ demesin. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı ya da uzak değiliz. ‘Ben yeni partide yokum. Özel ve arkadaşlarıyla birlikte değilim’ diye kulağınızla duymadığınız herkes, emin olun ki bizimle birliktedir” dedi. Özel, bu sözleriyle başkanlara yeni partiye geçmeleri yönünde baskı yapılmamasını da isterken, bu tavrına ilişkin kulislerde de şu görüşler dillendiriliyor:

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İSTİFALAR SIKINTIYA SOKAR

“Üye sayıları itibarıyla birçok belediye meclisi kritik dengede, bu geçişler birkaç üyenin farklı tavır sergilemesiyle başkanlar açısından sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle bazı belediyelerde el değiştirmeler bile yaşanabilir. O nedenle yeni partiyle ilgili hiç olmazsa bu süreçte başkanların bu konularda bir sıkıntı yaşamaları istenmiyor. İleride duruma bakılır, ona göre hareket edilir. İkincisi, şu anda CHP’deki bütün tartışma belediyeler üzerinden yürüyor. Yeni partiyle ise beyaz bir sayfa açılmak isteniyor, bu sayfaya da belediyeler de dahil CHP’deki birçok tartışma taşınmak istenmiyor. Ayrıca, CHP’de eninde sonunda bir kurultay süreci yaşanacak, bu süreçte de ilçe ve beldeler ağırlıklı olmak üzere başkanların yerel ağırlıklarına ihtiyaç duyulabilir.”

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ÖZEL’DEN ‘HAZIRLIK’ TOPLANTILARI

Özgür Özel, yeni partinin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkanlığı döneminde görev yapan PM ve MYK üyeleriyle Ankara’daki bir otelde toplanan Özel, “Partinin teknik kurulumunu milletvekili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos, eylül ayında yapacağız” dedi. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)