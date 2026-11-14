YENİ Parti’de ilk kurultay

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YENİ Parti, ilk kurultayını bugün yapıyor. İki gün sürecek kurultayda bugün önce Genel Başkan, yarın da 150 kişilik Parti Meclisi (PM) ve diğer parti organlarının seçimi yapılacak.

Ankara Spor Salonu’nda “Türkiye Yenileniyor” sloganıyla yapılacak kurultayda Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak yer alacak. Özel, 8 Kasım’da yapılan ve 639 bin 454 üyenin oy kullandığı genel başkanlık ön seçiminde, geçerli oyların tamamını aldı. YENİ Parti, ön seçime katılma oranını da yüzde 81,3 olarak duyurdu.

SEÇİM KADROSU

Kurultayın yarınki son gününde de bu kurultaya özel sayısı 150’ye çıkarılan PM ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Özel’in “seçim kadrosu” olarak nitelediği PM’de milletvekillerinin yanı sıra partinin etkin isimleri ile örgütten katılımlarla oluşturulacak PM’nin, “Yasama Grubu”, “Parti Örgütü Grubu” ve “Politika Geliştirme Grubu” olmak üzere üç grup halinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Yaklaşık bin 200 delegenin oy kullanacağı kurultaydaki seçimlerde blok liste uygulaması bekleniyor. Özel, kurultayın ardından da 20’ye yakın olması beklenen yeni MYK’sını belirleyecek.

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SAHAYA ÇIKACAK

YENİ Parti kulislerinde, Özel’in, partisinin bu ilk kurultayında yapacağı konuşmayla seçim startını vererek seçim kampanyasını başlatması bekleniyor. Özel’in de kurultayın ardından kurultayda yenilenen kadrolarıyla birlikte sahaya çıkacağı da belirtiliyor.

YENİ Parti’nin ilk kurultayında Divan Başkanlığı için kulislerde, eski Genel Başkanlardan Murat Karayalçın, Türkiye Belediyeler Birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun adları geçiyor.

ESKİ VEKİLLER YENİ PARTİ’DE

Kurultay öncesinde, önceki dönemlerde CHP’den milletvekilliği yapmış 259 kişi de önceki gün yaptıkları ortak açıklamayla YENİ Parti’ye katıldıklarını duyurdu. Açıklamada, Türkiye’nin yeni bir umut ve siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğu vurgulanırken, Özel de dün partiye katılan bu eski milletvekilleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından Özel, Yeni Parti’ye katılan milletvekillerini temsilen önceki dönem milletvekili Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim’e rozet taktı.