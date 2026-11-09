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YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel, geçerli oyların tamamını aldı

Güncelleme Tarihi:

#YENİ Parti#Özgür Özel#Türkiye
YENİ Partide genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel, geçerli oyların tamamını aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 02:02

YENİ Parti'de 639 bin 454 üyenin oy kullandığı genel başkanlık ön seçimi tamamlandı. Seçimde Genel Başkan Özgür Özel, geçerli oyların tamamını aldı.

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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “YENİ Parti'de söz de karar da yetki de üyelerin! Genel Başkanlık ön seçimimizi, Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta büyük bir demokratik katılımla tamamladık. Şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlara göre, 639 bin 454 üyemiz, yüzde 81,3 katılım oranıyla sandığa giderek oy kullandı. Geçerli oyların tamamını alan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize, bu büyük ve tarihi demokrasi şöleninde emek veren örgütümüze gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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#YENİ Parti#Özgür Özel#Türkiye

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