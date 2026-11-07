YENİ Parti yarın sandığa gidiyor... Genel Başkanlık için ön seçim

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YENİ Parti yarın, Genel Başkanlık önseçimi için sandığa gidiyor. 81 ilde kurulacak 3 bin sandıkta parti üyelerinin oy kullanacağı önseçimle, 14-15 Kasım’da partinin “Birinci Olağan Kurultayı”nda yarışacak genel başkan adayları belirlenecek. Yarınki önseçimde, 5 Kasım tarihine kadar partiye üye olanlar oy kullanabilecek.

Genel Başkan Özgür Özel de kurultay öncesinde 17 ana başlıktan oluşan çalışma programını açıkladı. Parti içi demokrasiden ekonomik reformlara kadar birçok alanda hedeflerini açıklayan Özel, şöyle dedi: “Önümüzdeki dönem temel görevimiz, YENİ Parti’yi kuruluş aşamasından çıkararak toplumun farklı kesimleriyle güçlü bağlar kurmuş, politikaları ve kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye hazır bir siyasi parti haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı üç temel sorumluluk etrafında yürüteceğim.

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- Birincisi, Türkiye’de halk egemenliğini, demokratik hakları ve hukuk devletini savunan siyasi mücadeleye öncülük etmek; demokratik değişim talebini geniş bir toplumsal çoğunluğun ortak iradesine dönüştürmek.

- İkincisi, üyelerinin karar süreçlerinde belirleyici olduğu, örgütlerini demokratik biçimde yöneten, şeffaf ve hesap verebilir YENİ Parti modelini hayata geçirmek.

- Üçüncüsü, ülkemizin sorunlarına uygulanabilir çözümler sunarak YENİ Parti’yi güçlü bir iktidar seçeneğine dönüştürmek ve seçim zaferi için gerekli siyasi, toplumsal ve örgütsel hazırlıkları tamamlamak.”

HARCAMALARDA ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Özel ayrıca Türkiye İttifakı anlayışını yalnızca siyasi partiler arasındaki seçim işbirlikleriyle sınırlamadıklarını, farklı siyasi geleneklerden ve toplumsal kesimlerden vatandaşlarla ilişkileri güçlendireceklerini kaydetti.

Özgür Özel mali yönetime ilişkin de şunları söyledi: “Mali yönetim bakımından, partimizin gelir ve giderlerini ilgili mevzuata ve tüzüğe uygun biçimde yöneteceğiz. Üyelik aidatları, bağışlar, satın almalar ve diğer mali işlemlerde şeffaflığı ve denetlenebilirliği esas alacağız. Gereksiz harcamalardan, gösterişten ve kişisel ayrıcalıklardan kaçınacağız.”

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ÖZEL’DEN LİDERLERE MEKTUP: SİNİRLİOĞLU’NA DESTEK İSTEDİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hükümet ve hükümet ortağı partilerin de aralarında bulunduğu, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi sol, sosyal demokrat ve sosyalist parti liderlerine mektup göndererek, Türkiye’nin BM Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu için destek istedi. Özel mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi:

LİDERLİĞİ HAYATİ OLACAK

“Türkiye’nin ana muhalefet partisi YENİ Parti adına, Türkiye’nin 30 Ekim 2026’daki resmî adaylık başvurusunun ardından, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun BM Genel Sekreterliği adaylığına desteğimizi ifade etmek istiyorum. Desteğimiz, Büyükelçi Sinirlioğlu’nun geniş diplomatik deneyimine, uluslararası itibarına ve BM’nin tüm üye devletlere bağımsız, tarafsız ve Şartı’na uygun biçimde hizmet etmesi yönündeki vizyonuna dayanmaktadır. Çok taraflılığın baskı altında olduğu ve BM’nin derin sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, onun liderliği kuruma duyulan güvenin yeniden tesisi açısından hayati olacaktır. Aralık 2024’te AGİT Genel Sekreteri olarak, 57 katılımcı devletin desteğiyle ve oy birliğiyle atanması, bu deneyimin özellikle anlamlı bir göstergesidir. Çok Taraflılığın Korunması ve Köprülerin Kurulması başlıklı vizyonu, çatışma önleme, arabuluculuk ve barış inşasını uluslararası işbirliğinin merkezine yerleştirmektedir.

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DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Demokrasinin, sosyal adaletin, insan onurunun ve barışın birbirinden ayrılamaz olduğuna ve çok taraflı kurumların bu ilkeleri insanların yaşamlarında gerçek iyileşmelere dönüştürebilmesi gerektiğine ikna olmuş durumdayız. Bu nedenle sizleri, Büyükelçi Sinirlioğlu’nun adaylığını değerlendirmeye ve ona desteğinizi sunmaya davet ediyoruz. Özellikle kendi hükûmetlerinizle de tavsiye kararı alma sürecinde belirleyici olacak Güvenlik Konseyi’nde temsil edilenlerle iletişim kurmanızı memnuniyetle karşılarız. Dayanışmanız ve dostluğunuz için teşekkür ederiz.”