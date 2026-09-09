Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre: Butlanla hareket etmiyoruz

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık etti. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de toplantı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Emre, Üsküdar Belediyesi’nde gerçekleştirilen başkan vekili seçimlerine ilişkin şunları söyledi: “Bunun adı hırsızlıktır. Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Elbette sandıkta hesabı sorulur.” Emre, “Üsküdar’da CHP ile fiili bir işbirliği söz konusu oldu. İBB’ye yönelik olası bir hamlede CHP ile hareket söz konusu olur mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bizim butlanla hareket etmemiz yok. Önce AK Parti vardı, MHP eklemlendi, başka partiler eklemlendi, şimdi butlan eklemleniyor. İşin gerçeği bu.”

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‘CHP FİİLEN KAPATILDI’

“Mustafa Balbay’ın CHP’ye ilişkin açıklamaları, ‘CHP kapatılsın’ diye algılandı. Değerlendirmeniz olur mu?” sorusunu da şöyle cevapladı: “Normalde, başka bir zaman olsa talihsiz bir gaf olarak değerlendirebiliriz ama CHP zaten kapatıldı. CHP’ye saray kayyum atadı. Bu CHP’nin Atatürk’ün, Bülent Ecevit’in CHP’siyle, Deniz Baykal’ın CHP’siyle, Özgür Özel’in CHP’siyle bir alakası var mı? Yok. Yani fiilen kapanmış durumda orası.”

ÜYE SAYISI 632 BİN

Sözcü Emre, “Bugün (dün) itibarıyla 78 ilde ve 872 ilçede örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta üç ili de tamamlayıp bitireceğiz. Üye sayımız 632 bine çıktı” dedi.