YENİ Parti Sözcüsü Emre: Bırakın canlı izlensin

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“(Ekrem İmamoğlu), ‘Ben 2.5 gün içerisinde savunmamı yapabilirim’ diyor. Mahkeme ‘Hayır o kadar bekleyemem, yarım gün, birkaç saatin var’ diyor. Sayın İmamoğlu da ‘Yarım günde yetişmez’ dediğinde, o zaman ‘Susma hakkını kullandığını zapta geçirir, geçer giderim’ diyor. Bunun üzerine savunmasının kitap haline getirilip basılması düşüncesi var. Bu kapsamda yayınevine gönderiliyor taslak. Normalde 10 dakika içerisinde bandrol verilmesi lazım. Saatlerce bekletiliyor. Sonunda bandrol veriliyor. 25 Ağustos Salı akşamı kitap matbaaya gönderiliyor. Kitap baskısı yapılırken polis geliyor ve ‘Kitapla ilgili toplatma kararı var, yasak’ diyor. ‘Elinizde bir mahkeme kararı var mı?’ diye itiraz edilince de ‘Mahkeme kararı sonradan gelir’ diyor. Yani mahkeme kararı olmadan toplanıyor. Daha sonra da mahkemeden 2 gün sonra karar alınıyor. Siz madem iddialarınıza bu kadar güveniyorsunuz, bırakın insanlar mahkemeyi canlı bir şekilde izlesin. Kim haklı kim haksız milletin şahitliğinde karar verilsin.

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EV KADINLARINA SİGORTA

(Kadınların iş gücüne katılımı) Dünya ortalaması yüzde 51 civarındayken gelişmiş ülkelerde bu oranın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ise son yıllarda yüzde 36’ya kadar düşmüş bulunuyor. Özellikle çocuklu annelerin çalışabilmesi için gerekli teşvik ve desteklerin sağlanması lazım. Muhakkak evde çalışan, yani çocuk bakan, evin bakımını üstlenen annelere devlet sigortası yapacağız. Eğer bir mahalleye kreş açamıyorsak çocuğunu alıp kreşe bırakamıyorsa, gelir elde edemiyorsa evde çalışan çocuğa bakan ev hanımına otomatik sigorta yapıp sigortasını devlet ödeyecek.”