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Yeni parti MYK'da

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Yeni Parti#Özgür Özel
Yeni parti MYKda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 07:00

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

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Saha çalışmalarının devamı, yeni parti senaryoları, Genel Merkez’in görevden alma kararları ve olağanüstü kurultay için toplanan imzaların ele alındığı toplantıda Özel, “yeni parti” senaryolarını masaya yatırdı. Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre de düzenlediği basın toplantısında yeni parti tartışmalarına ilişkin “Bir tarih vermek istemiyorum. Böyle çok uzun zaman dilimleri değil. CHP seçmeni yüzde 90 üzerinde yanımızda” dedi. Yeni partinin kuruluşu için Özgür Özel’e yakın isimler arasında 20 ya da 24 Temmuz tarihleri dillendiriliyor. Öte yandan Özel, önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı’nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar için Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yeni parti MYKda

 

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#CHP#Yeni Parti#Özgür Özel

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