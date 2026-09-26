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Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

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#Veli Ağbaba#Yeni Parti#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 17:18

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Veli Ağbaba, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ağbaba’ya ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ağbaba, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ağbaba, tedavisinin sürdüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. İlk tetkikleri yapılan Ağbaba'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumuna ilişkin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan açıklama yaptı. Karaaslan, "Vekilimiz bir pazar ziyareti sırasında senkop geçiriyor. 112 marifetiyle hastanemize getiriliyor. Yapılan tetkiklerde görüntüleme, laboratuvar ve klinik değerlendirmede herhangi bir pataloloji görülmedi. Fakat tedbiren klinik olarak takip edilmesi için hocalarımızın isteği üzerine kronel yoğun bakımda takibine karar verildi. Şu an hayatı tehdit eden bir sıkıntı görülmüyor" dedi.

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#Veli Ağbaba#Yeni Parti#Hastane

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