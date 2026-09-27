Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem hakkında soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'Rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller sonucunda, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252'nci maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

MUSTAFA ERDEM KİMDİR?

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem'in öz geçmişi, TBMM internet sitesinde şu şekilde paylaşılmakta:

Antalya / Akseki – 1963, Mehmet (babası), Emine (annesi).

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

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7 yılı oda başkanlığı olmak üzere, 13 yıl Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında görev yaptı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Haksız Rekabet Kurulu Üyeliği, TÜRMOB/TESMER Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2022-2023 yılları arasında TÜRMOB/SÜRGEM Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

1999-2004 yılları arasında CHP Akseki Güçlüköy Belde Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2004-2005 yılları arasında Antalya CHP İl Saymanı, 2009 ve 2019 Yerel Seçimleri arasında CHP Antalya İl Seçim Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 2015 yılında CHP Antalya İl Sekreterliği, 2016 yılında İl Başkanlığı görevlerini üstlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.