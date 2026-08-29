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Yeni Parti İstanbul Milletvekili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltına alındı

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#Cemal Enginyurt#Cem Tekinoğlu#Gözaltı
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 19:26

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Cemal Enginyurt#Cem Tekinoğlu#Gözaltı

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