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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik iddiaları ile ilgili soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Çelik#Soruşturma#Üsküdar Belediyesi
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik iddiaları ile ilgili soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 21:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım basın yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.' dedi.' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."

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#Özgür Çelik#Soruşturma#Üsküdar Belediyesi

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