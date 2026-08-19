Yeni Parti ile CHP’nin ‘oda’ sorunu çözüldü

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TBMM Başkanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeye göre; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir’in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmezken, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın kullandığı oda ise CHP’ye tahsis edildi.

AYNI KORİDORDA YAN YANA

Yine Emir’in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP’nin kullanımına bırakıldı. Bu oda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’ın kullanımına tahsis edilirken, koridorun devamındaki bazı odaların da CHP Grup Başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. Böylece iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlenmiş oldu.

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YENİ PARTİ: 300 BİNİN ÜZERİNDE ÜYE

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre dün partisinin MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Online üyelik açıldığından bu yana 125 bin üyelik gerçekleşti. CHP’de 2 milyon üye vardı, 52 bin kişi aidat verirdi. Yeni Parti’de 125 bin üye aidat verecek. Manuel üyeliklerle birlikte üye sayımızın 300 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Siyasi yaşamımızda bu bir rekor. 236 belediye partimize geçti. Bu sayı 300’lerin çok üzerine çıkacak. Butlan kararının Cumhur İttifakı’na eklemlenmek olduğunu ifade etmiştik. Etimesgut’ta, Menderes’te gördüğümüz gibi. Etimesgut, Menderes bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan çok rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak ilerliyorlar.”

İBB DAVASININ 2. DURUŞMASI: SORGU SIRASINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 66’ncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görüldü. İmamoğlu’nun da hazır bulunduğu duruşmada ilk olarak etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanıklar iş insanı kardeşler Seyfi Beyaz ve Muzaffer Beyaz savunma yaptı.

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SAVCI ARA MÜTALAA VERDİ

Muzaffer Beyaz’ın savunması ve sorgusu sürerken savcılık ara mütalaasını açıkladı. Savcılık, Beyaz’ın “çelişkili ifadeler verdiği” gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları ise sorgu aşamasında gelen tutuklama talebine tepki göstererek bunun savunma iradesini sakatlayacağını savundu. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından savcılığın tutuklama talebini oyçokluğuyla reddetti.

İfadesinin ardından İmamoğlu da Muzaffer Beyaz’a “Sizinle hâlâ ortaklığımız var, bir hak geçmiş midir, razı mısınız?”, “Köprülü kavşağı zorla mı yaptırdık?” , “Bana ulaşmakta zorluk çektin mi, ilgili yöneticilere yönlendirdim mi?” sorularını yöneltti.

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İMAMOĞLU: FERAGATİ KABUL ETMİYORUM

- İkinci duruşmanın ikinci oturumunda ilk kez söz alan İmamoğlu, “Mahkeme heyeti adına mahkeme başkanının dün (önceki gün) benim için ‘Susma hakkından feragat etmiş kabul ediyorum’ diye bir cümlesi oldu. Bunu şiddetle reddediyorum çünkü ben susma hakkımı kullanmadım. ‘Susma hakkını kullandı’ kavramı tamamen uydurma bir kavramdır. Ben de ona karşılık feragat etmediğimi belirttim. Savunma hakkımı kullanmadım. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum” tepkisini gösterdi.

MENDERES SEÇİMİ YOL KAZASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay adaylığıyla ilgili tartışmaları için “Genel Başkanımızın en büyük amacı, partiyi bu kaostan çıkartıp güvenli limana bir an önce götürmektir. Ben tabii ki Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden” dedi.

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Parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Demir, İzmir Menderes’teki belediye başkanvekilliği seçiminde başkanlığın AK Parti’ye geçmesini “yol kazası” olarak nitelerken, “İki taraf da meclis üyelikleri noktasında tam kontrol sağlayamamış. Orada maalesef ikili bir yapı oluştu. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz” dedi.

KILIÇDAROĞLU ÜZÜLDÜ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yaşananlara ve seçim sonucuna üzüldüğünü belirten Demir, olaya karışanlar hakkında disiplin sürecinin işleyeceğini de söyledi. Demir, “Önemli olan aynı masa etrafında bir araya gelip CHP’lilik kimliğini korumaktır” diye konuştu.

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MUHİTTİN BÖCEK’TEN İMAMOĞLU İDDİASI

TUTUKLU Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylık sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden 15 milyon Euro istediğini, 5 milyon Euro’yu havala yöntemiyle gönderdiğini iddia etti.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 16 Ağustos tarihinde ek ifade veren Böcek, özetle şunları söyledi: “30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile birlikte İstanbul’a havayolu ile gittim. İstanbul’da İmamoğlu ile Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de bir görüşme yaptım. İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon Euro maddi destek istediğini söyledi. Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. 5 milyon Euro’nun altında olduğu için üstünü de kendisinin borç olarak tamamlamasını rica ettim. Toplam 5 milyon Euro vermeyi kabul etti.

Bu dostum bana, ‘havala’ isimli bir sistemden bahsetti. Yanında bulunan 100 lira paranın fotoğrafını çekti. İstanbul’da ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini söyledi. Aynı 100 lirayı üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı bir not kâğıdı ile birlikte bir zarfın içerisine koyarak bana verdi. 17 Aralık 2023’te İstanbul’da seçim ofisi olarak hatırladığım yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştük. İçerisinde 100 lira para ve not kâğıdı bulunan zarfı kendisine teslim ettim. Kalanı Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi yapmadım.”

MUSTAFA BOZBEY CHP’DEN İSTİFA ETTİ

TUTUKLANDIKTAN sonra görevden alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Bozbey, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hakkında devam eden hukuki süreçte siyasi kimliğinin de tartışmaların bir parçası haline gelmesini doğru bulmadığını kaydetti.

MİLLETVEKİLİ MERİÇ’E BIÇAKLI SALDIRI

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bağırsak yaralanmasından ameliyata alınan Meriç’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Meriç’in öğle saatlerinde yakın korumasına izin vermesi nedeniyle yanında bulunmadığı öğrenildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 27 suç kaydı olan Keleş’in yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Keleş’e yardım ettikleri iddiasıyla A.Ç. ve E.D. gözaltına alındı.

KURTULMUŞ: SALDIRIYI KINIYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meriç’in ailesine telefonda geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınayan Kurtulmuş, “Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

ÖZEL: LANETLİYORUM

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan şunları kaydetti: “Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz.” Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma başlatıldığını belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise saldırının kabul edilemez olduğunu, olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.