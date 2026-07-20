Yeni parti için karar haftası

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MECLİS grubunda yarın kürsüye çıkacak olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, ardından da hafta içinde milletvekillerinin yanı sıra kendi yönetim döneminde görev yapan il başkanları, Parti Meclisi, MYK ve Cumhurbaşkalığı Aday Ofisi çatısı altında oluşturulan Politika Kurulları’nın başkanlarıyla değerlendirmelerin ardından yeni parti kararını netleştirecek. Yine sürece ilişkin belediye başkanlarının değerlendirmelerinin de alınacağı belirtiliyor. Özel de yeni parti hazırlıklarına ilişkin, “Şimdilik ‘Yeni Parti’ diyelim. İsim ve logo çalışıyoruz. Tüzük, program yazılıyor, temmuz ayının sonu, ağustos ayının başında resmi adımlar atılır” demişti.

GÖZLER DAVALARDA

Özel’in bu hafta bir araya geleceği il başkanlarının 51’i butlan kararıyla görevine dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alındı, 20’ye yakını da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yine Özel’in bu süreçte görüşlerine başvuracağı PM üyelerinin ise 27’si istifa etmişti. Özel cephesi hem olağanüstü kurultay için Genel Merkez’e iletilen delege imzaları hem de istifalarla PM’nin düştüğü savıyla geçen hafta iki ayrı dava açmıştı. Bugün başlayacak adli tatil öncesinde asliye hukuk mahkemelerinde açılan bu iki davadan da henüz bir sonuç çıkmadı. Özel cephesinin gözü Yargıtay’ın yanı sıra yine bugün bu iki mahkemeden gelebilecek kararlarda da olacak. Ancak kulislerde adli tatil öncesi bir karar çıkmasının beklenmediği de ifade ediliyor.

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ANA MUHALEFET HESABI

Özel’in yeni partiye belediye başkanlarının geçişine sıcak bakmadığı konuşuluyor. Gerekçe olarak da özellikle birçok belediyede meclis üyeliklerindeki kritik dengelerin sürpriz yönetim değişikliklerine yol açabileceği endişesinden söz ediliyor. Ancak asıl milletvekillerinin kaçının yeni partiye geçeceği merak ediliyor. Şu anda 135 milletvekili bulunan CHP’de 68 milletvekilinin bile katılması yeni partiyi Meclis’in yeni ana muhalefet partisi haline getirecek.

‘ÜÇÜNCÜ YOL’ BEKLEMEDE

Kulislerde en az 70 milletvekilinin ilk etapta yeni partiye katılabileceğinden söz edilirken, geçiş yapacak milletvekili sayısına ilişkin 85-90 tahminleri de dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu’na destek veren vekil sayısının 25-30 civarında olduğu belirtilirken, kulislerde kendilerinden “üçüncü yol” diye söz edilen önemli bir grubun da bekleme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

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‘YENİ PARTİ’YE MARKA TESCİLİ

- Yeni parti tartışmaları sürerken, Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Yeni Parti” adıyla marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan bu bilgi kulisleri hareketlendirirken, başvuruların Özel ekibince yapılıp yapılmadığına ilişkin ise bir bilgilendirme gelmedi.

GENEL MERKEZ TAKİPTE

- Kılıçdaroğlu cephesi ise Özel cephesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Şu ana kadar Özel’e yakınlığıyla tanınan 74 il yönetiminden 51’ini alıp bir bölümüne de yeni atamalar yapan CHP yönetiminin bu hafta da yine bazı il yönetimlerini görevden alabileceğinden söz ediliyor. Bazı ihraç kararıyla birlikte yine görevden alınan yönetimlerin yerine yenilerinin görevlendirilmesi de bekleniyor.