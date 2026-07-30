Yeni Parti için ilk 24 saatte 113,8 milyon lira bağış toplandı

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Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti'mizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 TL bağışta bulunulmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni Parti'miz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.