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Yeni Parti için ilk 24 saatte 113,8 milyon lira bağış toplandı

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#Yeni Parti#Özgür Ceylan#Bağış
Yeni Parti için ilk 24 saatte 113,8 milyon lira bağış toplandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 23:17

Yeni Parti için başlatılan bağış kampanyasına ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişi tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yapıldığını açıklandı.

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Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti'mizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31bin 934 vatandaşımız tarafından 113 milyon 841 bin 910 TL bağışta bulunulmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni Parti'miz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Yeni Parti#Özgür Ceylan#Bağış

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