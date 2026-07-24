‘Yeni parti’ için geri sayım

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kurulacağını ilan ettiği yeni partiyle ilgili “teknik” çalışmaların sürdüğü bildirildi. Özel ekibinin, partilerinin kuruluş dilekçesini 90 civarı milletvekilinin imzasıyla bugün İçişleri Bakanlığı’na vermesi bekleniyor. Özel’in de bugün Cuma namazı için Hacı Bayram-ı Velî Camisi’ni tercih etmesi dikkat çekti. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından da imzacı milletvekillerinin istifalarını verecekleri belirtiliyor. İmza sürecindeki olası bir gecikme halinde ise dilekçe tesliminin pazartesi gününe kalabileceği belirtiliyor.

KESİN TARİH YOK

Grup Başkanı Murat Emir de dün milletvekilleriyle Meclis’te yaptığı basına kapalı toplantının ardından, “Yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Bizim sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih veya somut bir milletvekili sayısı şu anda söz konusu değil. Ama bilinmelidir ki bu süreç, bize umut bağlayan milyonları mutlu edecek, umutlandıracak bir noktaya kısa sürede gelecektir” dedi. Özel de önceki akşam milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilerin soruları üzerine, “Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız” açıklamasını yapmıştı. Emir, kapalı toplantıya ilişkin de şu bilgiyi verdi:

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KARARLAR OYBİRLİĞİYLE

“Kapalı grup toplantısında özellikle grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oybirliğiyle alındı. Ve bunun ötesinde de kapalı grupta başka bir karar almadık. Bu grup toplantısı olağan, prosedürün tamamlanmasını gerektiren, kimi grup faaliyetlerinin grup denetimine sunulduğu, milletvekillerinin denetlediği ve ibra ettiği süreçler var. Dolayısıyla bunları yapmak gerekiyordu. Bu işlemleri tamamladık ve mutlulukla ifade etmeliyim ki oybirliğiyle tamamladık.” Yaklaşık 15 dakika süren toplantı için milletvekillerine gönderilen çağrı yazısının gündeminde, “yoklama, grup hesabının okunarak oya sunulması ve Grup Başkanlığı’nın duyuruları” yazdığı gözlendi.

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BAHÇELİ’YE YANIT:SAMİMİYSE ADIM ATABİLİR

Emir, Bahçeli’nin CHP’nin aldığı Hazine yardımından yeni partiye de pay aktarılması önerisi için de “Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın bir parçası. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolay. Bu değerlendirilebilir. Ama konunun paradan öte tarafı var. CHP bölünmeye çalışılırken, CHP’ye kirli siyasi operasyon yapılırken hiçbir şey yapılmamıştır. Biz elbette ki Hazine’den hak ettiğimiz yardımı almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz. Keşke Sayın Bahçeli’nin müdahalesi onlara öncelikli olsaydı diye de sitem ederiz” yanıtını verdi.