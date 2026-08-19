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Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in kardeşinin cenazesine katıldı

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#Yeni Parti#Özgür Özel#Yılmaz Büyükerşen
Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Eskişehirde Yılmaz Büyükerşenin kardeşinin cenazesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 14:43

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 78 yaşında hayatını kaybeden kız kardeşi Güzin Büyükerşen'in Eskişehir'deki cenaze törenine katıldı.

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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Güzin Büyükerşen için Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Eskişehirde Yılmaz Büyükerşenin kardeşinin cenazesine katıldı

Öğle vakti düzenlenen törene katılan Özel, Yılmaz Büyükerşen'e taziyelerini iletti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özel, Yılmaz Büyükerşen ile tabuta omuz verdi. Törenin ardından Güzin Büyükerşen'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Eskişehirde Yılmaz Büyükerşenin kardeşinin cenazesine katıldı

Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Yeni Parti Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Yeni Parti İl Başkanı Talat Yalaz ve vatandaşlar katıldı.

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