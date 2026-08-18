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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili MeriÃ§â€™e bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±... SaldÄ±rgan eski CHP'li Ã§Ä±ktÄ±... MeriÃ§'in hayati tehlikesi bulunuyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Siyasi SaldÄ±rÄ±#Melih Meriç#Yeni Parti
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili MeriÃ§â€™e bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±... SaldÄ±rgan eski CHPli Ã§Ä±ktÄ±... MeriÃ§in hayati tehlikesi bulunuyor
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 18, 2026 19:31

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih MeriÃ§, eski CHP OÄŸuzeli Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Seydi Ahmet KeleÅŸ tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken MeriÃ§'in hayati tehlikesinin bulunduÄŸu ve saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu bildirildi.

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Gaziantep Valisi Ã‡eber, Yeni Parti Milletvekili Melih MeriÃ§'in uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ã‡eber, AA muhabirine, milletvekili MeriÃ§'in kent merkezinde bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MeriÃ§'in hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡eber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ãœmit ederim ki milletvekilimizi kÄ±sa zamanda aramÄ±zda gÃ¶rÃ¼rÃ¼z." dedi.

HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° BULUNUYORÂ 

Ã–zgÃ¼r Ã–zel'le birlikte Yeni Parti'ye geÃ§tiÄŸi belirtilen Seydi Ahmet KeleÅŸ'in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Melih MeriÃ§ hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. MeriÃ§'in hayati tehlikesinin bulunduÄŸu ve saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu bildirildi. Olayla ilgili adli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili MeriÃ§â€™e bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±... SaldÄ±rgan eski CHPli Ã§Ä±ktÄ±... MeriÃ§in hayati tehlikesi bulunuyor

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#Siyasi SaldÄ±rÄ±#Melih Meriç#Yeni Parti

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