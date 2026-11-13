YENİ Parti ‘Fon Yasası’nı AYM’ye taşıdı

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki milletvekilleri ve bazı fon mağdurları ile birlikte geldiği AYM’ye başvuru dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Günaydın düzenlemeye ilişkin, “17 Eylül’de patlayan bu skandalın yasal düzenlemesi için 27 Ekim’e kadar beklediler. 27 Ekim’de 9 maddelik bir düzenlemeyi TBMM’ye getirdiler. Tam da beklediğimiz gibi gece yarısı önergeleriyle yasanın içeriğini Plan Bütçe Komisyonu’nda geçenden çok daha olumsuz bir noktaya doğru çekme gayreti içine girdiler. Örneğin gece 22.30’da getirdikleri bir düzenleme ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu İşlem Blokajı Alt Hesabı (PBLK) mağdurlarının tamamını kapsam dışına bırakan bir düzenleme yaptılar. Bunun içeriğini sorduğumuzda, son derece doğal bir düzenleme olduğunu ifade ettiler”dedi.