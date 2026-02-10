Yeni nÃ¼fus 86 milyon 92 bin 168â€¦ TÃ¼rkiye nÃ¼fusu 86 milyonu aÅŸtÄ±

Haberin DevamÄ±

Â

TÃœRKÄ°YE Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), â€˜Adrese DayalÄ± NÃ¼fus KayÄ±t Sistemi 2025 SonuÃ§larÄ±â€™nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, 2024 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 85 milyon 664 bin 944 olan Ã¼lke nÃ¼fusu, geÃ§en yÄ±l 427 bin 224 kiÅŸi artarak 86 milyon 92 bin 168 kiÅŸiye yÃ¼kseldi. Erkek nÃ¼fusun oranÄ± yÃ¼zde 50.02 (43 milyon 59 bin 434 kiÅŸi), kadÄ±n nÃ¼fusun oranÄ± ise yÃ¼zde 49.98 (43 milyon 32 bin 734 kiÅŸi) olarak kaydedildi. YÄ±llÄ±k nÃ¼fus artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, 2024â€™te binde 3.4 iken 2025â€™te bu oran binde 5â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Ä°l ve ilÃ§e merkezlerinde ikamet edenlerin oranÄ±, 2024â€™te yÃ¼zde 93.4 iken 2025â€™te yÃ¼zde 93.6 oldu. Belde ve kÃ¶ylerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± ise yÃ¼zde 6.6â€™dan yÃ¼zde 6.4â€™e geriledi.

ESENYURT 1 MÄ°LYON OLDU

TÃ¼rkiyeâ€™de ikamet eden yabancÄ± nÃ¼fus, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 38 bin 968 kiÅŸi artarak 1 milyon 519 bin 515 kiÅŸi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bu nÃ¼fusun yÃ¼zde 49.3â€™Ã¼nÃ¼ erkekler, yÃ¼zde 50.7â€™sini kadÄ±nlar oluÅŸturdu. Kurs, turizm, bilimsel araÅŸtÄ±rma gibi nedenlerle 90 gÃ¼nden kÄ±sa sÃ¼reli vize veya ikamet iznine sahip yabancÄ±lar ile geÃ§ici koruma statÃ¼sÃ¼yle Ã¼lkede bulunan Suriyeliler nÃ¼fusa dahil edilmedi.

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbulâ€™un nÃ¼fusu, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 52 bin 451 kiÅŸi artarak 15 milyon 754 bin 53 kiÅŸiye Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 18.3â€™Ã¼nÃ¼n ikamet ettiÄŸi Ä°stanbulâ€™u ise 5 milyon 910 bin 320 kiÅŸiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kiÅŸiyle Ä°zmir, 3 milyon 263 bin 11 kiÅŸiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kiÅŸiyle Antalya izledi. NÃ¼fusu 1 milyonu aÅŸan ilk ilÃ§e Esenyurt olarak belirlendi. Esenyurtâ€™u 957 bin 792 kiÅŸiyle Gaziantepâ€™in Åžahinbey, 952 bin 198 kiÅŸiyle Ankaraâ€™nÄ±n Ã‡ankaya, 931 bin 722 kiÅŸiyle yine Ankaraâ€™nÄ±n KeÃ§iÃ¶ren ve 905 bin 880 kiÅŸiyle Gaziantepâ€™in Åžehitkamil ilÃ§eleri izledi.

33 Ä°LDE AZALMA VAR

Mekansal Adres KayÄ±t Sistemiâ€™nin (MAKS) kullanÄ±lmaya baÅŸlanmasÄ±yla birlikte fiili kent-kÄ±r yapÄ±sÄ±nÄ± daha doÄŸru yansÄ±tan, â€˜yoÄŸun kent, orta yoÄŸun kent ve kÄ±râ€™ ayrÄ±mÄ±nda oluÅŸturulan yeni sÄ±nÄ±flama yapÄ±ldÄ±. Bu sÄ±nÄ±flamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 67.5â€™inin yoÄŸun kent, yÃ¼zde 15.8â€™inin orta yoÄŸun kent ve yÃ¼zde 16.8â€™inin ise kÄ±r olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lan yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 2024 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 40 ilin nÃ¼fusu azalÄ±rken, 2025 yÄ±lÄ±nda 33 ilin nÃ¼fusunun azaldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bayburt, 82 bin 836 kiÅŸiyle en az nÃ¼fusa sahip olan il oldu.Â Â

Haberin DevamÄ±

ORTANCA VE YAÅžLI NÃœFUS YÃœKSELDÄ°

TÃœRKÄ°YEâ€™de 2024 yÄ±lÄ±nda 34.4 olan ortanca yaÅŸ, 2025 yÄ±lÄ±nda 34.9â€™a yÃ¼kseldi. Ã‡ocuk yaÅŸ grubu olarak tanÄ±mlanan 0-14 yaÅŸ grubundaki nÃ¼fusun oranÄ± yÃ¼zde 26.4â€™ten yÃ¼zde 20.4â€™e gerilerken, 65 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki nÃ¼fusun oranÄ± ise yÃ¼zde 7.1â€™den yÃ¼zde 11.1â€™e Ã§Ä±ktÄ±.Â

Â EN YOÄžUN Ä°L Ä°STANBUL

NÃœFUS yoÄŸunluÄŸu olarak tanÄ±mlanan â€˜bir kilometrekareye dÃ¼ÅŸen kiÅŸi sayÄ±sÄ±â€™, TÃ¼rkiye genelinde 112 kiÅŸi oldu. Ä°stanbulâ€™un, kilometrekareye dÃ¼ÅŸen 2 bin 943 kiÅŸiyle nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸu en yÃ¼ksek il olduÄŸu belirlendi. Ä°stanbulâ€™u, 633 kiÅŸiyle Kocaeli ve 395 kiÅŸiyle en kÃ¼Ã§Ã¼k yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip il olan Yalova izledi. NÃ¼fus yoÄŸunluÄŸu en az olan il ise bir Ã¶nceki yÄ±ldaki gibi kilometrekareye dÃ¼ÅŸen 11 kiÅŸiyle Tunceli oldu.

Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â