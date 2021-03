Yeni normalleşme sürecinde Ankara için yeni kararlar! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokak yasağı kalktı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde "kontrollü normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirleneceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda yeni bir karar alınıncaya kadar Ankara'nın orta riskli bölge grubunda değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde uygulanmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda oy birliğiyle alınan kararlara yer verildi.

Buna göre, Ankara genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Aralık 2020 tarihli kararında belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarda yapılan eklemeler dahil) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonlarında 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu kişiler, toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

YEME-İÇME YERİ İÇİN OTURMA DÜZENİ PLANI HAZIRLANACAK

Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri, 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Bu iş yerleri için Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan masalar ve koltuklar arasındaki mesafe koşulları göz önünde bulundurularak, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanacak.

Mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Yeme-içme yerleri, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

"Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak, içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı, müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek.

Yeme-içme yerlerinde, onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmayacak ve bu yerler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLERDE, KİŞİ BAŞINA MİNİMUM 8 METREKARE ALAN AYRILACAK

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Bu tesislere girişlerde HES kodu sorulacak, seyirci, refakatçi, misafir alınmayacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılacak, katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek ve törenler 1 saatle sınırlı olacak.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinlik, valilik veya kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) e-Başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilecek.

Bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallar ile kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediği denetim ekiplerince kontrol edilecek.

Kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah veya düğün salonu işletmelerince, kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacakları, en az üç gün öncesinden kaymakamlıklara e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilecek.

SINAVLAR, SEYRELTİLMİŞ SINIFLARDA YÜZ YÜZE

Eğitim ve öğretimde 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.

İlkokullarda iki gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda haftada iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan, 12. sınıflarda haftada 16-24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak. Sınavlar, seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılacak.

Bu arada, Valiliğin internet sitesinde, restoran, lokanta gibi işletmelerde kapasite sınırlaması sonrası oturma düzenine ilişkin görsellere yer verildi.