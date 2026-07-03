Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 55 tutuklama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 90 şüpheli yakalandı.
Felçili olan 1 şüpheli dışında gözaltındaki 89 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi. 85 şüpheli ise tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 85 şüpheliden 55'i tutuklanırken, 30'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.