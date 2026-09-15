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Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 şüpheli yakalandı

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#Suç Örgütü Operasyonu#Şanlıurfa#Finansman Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 11:06

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonda şu ifadelere yer verildi;

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları, vatandaşlarımıza yüksek faizle borç verdikleri ve yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatarak vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları tespit edildi.

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Operasyonlar sonucunda hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek, senet ve tapu senedi, çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda doküman ve silah ele geçirildi."

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