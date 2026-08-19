‘Yeni nesil’ suç örgütleri TEM polisine

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Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün ‘yeni nesil’ suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız.”

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518 SUÇ ÖRGÜTÜNE 1445 OPERASYON

- Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin de Çiftçi, şu bilgileri verdi: “2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede özel mücadele yılı ilan ettik. Yılın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheliyi gözaltına aldık, 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304’ü yerel, 105’i bölgesel, 92’si ulusal, 17’si ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyordu.”

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