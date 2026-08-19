×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Yeni nesil’ suç örgütleri TEM polisine

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Çiftçi#TEM#Bakan Çiftçi
‘Yeni nesil’ suç örgütleri TEM polisine
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ‘yeni nesil’ suç örgütlerinin klasik organize suç yapılanmalarından farklı yöntemlerle hareket ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları’nın da bundan böyle yeni nesil suç örgütleri ve organize suç yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını bildirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün ‘yeni nesil’ suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız.” 

Gözden KaçmasınEmekli yaşını beklemeden kıdem tazminatı almanın yoluEmekli yaşını beklemeden kıdem tazminatı almanın yoluHaberi görüntüle

518 SUÇ ÖRGÜTÜNE 1445 OPERASYON

- Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin de Çiftçi, şu bilgileri verdi: “2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede özel mücadele yılı ilan ettik. Yılın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheliyi gözaltına aldık, 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304’ü yerel, 105’i bölgesel, 92’si ulusal, 17’si ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyordu.”

Gözden KaçmasınO haritaya meydan okuyan kararO haritaya meydan okuyan kararHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Çiftçi#TEM#Bakan Çiftçi

BAKMADAN GEÇME!