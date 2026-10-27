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30 ilde eş zamanlı 'Dalton' operasyonu: 85 şüpheli gözaltına alındı

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#Suç Örgütü Operasyonu#Yeni Nesil Suç#Operasyon
30 ilde eş zamanlı Dalton operasyonu: 85 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 07:29

İstanbul merkezli 30 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün, sosyal medya üzerinden temin ettiği tetikçileri mesajlaşma gruplarına dahil ederek suç eylemleri için yönlendirdiği belirlenirken, gözaltına alınan şüphelilerden 30’unun çocuk olduğu öğrenildi.

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İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir’in yaptığı, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen incelemelerde, sosyal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçilerin mesajlaşma gruplarına dahil edildiği tespit edildi.

30 ilde eş zamanlı Dalton operasyonu: 85 şüpheli gözaltına alındı

TETİKÇİLER MESAJLAŞMA GRUBUNDAN YÖNLENDİRİLDİ

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Örgütün sosyal medya üzerinden temin ettiği kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği, 'Dalton Kardeşler' isimli mesajlaşma grubuna dahil edilen şüphelilerin buradan organize edildiği belirlendi. Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi.

30 ilde eş zamanlı Dalton operasyonu: 85 şüpheli gözaltına alındı

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İstanbul merkezli olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van’ın da aralarında bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30’u çocuk olmak üzere toplam 85 şüpheli gözaltına alındı.

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#Suç Örgütü Operasyonu#Yeni Nesil Suç#Operasyon

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