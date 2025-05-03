Yeni nesil sokak çeteleri

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Kadıköy’de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’yi tehdit edenlerle ilgili araştırma devam ediyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde bu konu için özel bir ekip çalışıyor. Baş şüpheli kendilerine “Casperlar” diyen grup. Bu vesileyle de İstanbul’un çeşitli semtlerinde öne çıkan ve sosyal medyayı kendilerine karargâh yapan sokak çetelerinin izini sürdük.

ESNAFA ‘MİKRO’ ÇÖKME

“Yeni Nesil Mafya” denilen bu gruplar kuyumcudan eczacıya kadar “mikro” düzeyde “çökme” yapabiliyor. Uyuşturucu dağıtımından insan öldürmeye kadar geniş bir suç listeleri var. Kask ve motosiklet de silahlı eylemlerinin ana malzemelerinden. Ağları internet kafelere, oyun salonlarına kadar iniyor. Sosyal medyayı çok etkin kullanıyorlar.

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SOSYAL MEDYADA RACON KESME

‘Racon’ denilen suç dünyası kalıpları da klasik yapılardan farklı. Rakip grubun bölgesine gidip ‘canlı yayın açmak’ onlar için bir meydan okuma. Rakipleri adına sahte hesaplar açıp paylaşımlar bile yapıyorlar. Kimi ‘klasik’ mafya gruplarına taşeronluk yaparken kimi de en güçlü gruplara meydan okuyabiliyor. İşte o sokak çetelerinden bazıları...

MOTORLU TETİKÇİLER

- Barış Boyun: ‘Yeni Nesil Mafya’ denilen gruplarının en şöhretlisi. Kasımpaşa bölgesinden çıkıp İstanbul’un her tarafında etkin oldu. Diğer gruplarla kanlı çatışmalara girdi. Birçok rakibini ortadan kaldırdı. Yeraltının eski ve bilindik gruplarıyla ittifak kuracak ve hatta onlara saldıracak kadar güçlendi. Adamları hem Türkiye’de hem de Yunanistan, Gürcistan, Fransa ve daha başka ülkelerde onun adına silahlı saldırılar yaptı. Halen İtalya’da tutuklu. Türkiye’deki yüzlerce silahlı eylemden sorumlu. Türkiye iadesi için çalışıyor.

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- Daltonlar: Bahçelievler merkezli bir grup. Sosyal medyada çok aktifler. Kendilerine has sloganları, rap şarkıları var. Bir dönem Barış Boyun grubu ile ortak hareket ediyorlardı. Sonradan yolları ayrıldı. Rakip gruplarla İstanbul’dan başlayıp Yunanistan ve Gürcistan’a kadar uzanan kanlı çatışmaları var. Batman doğumlu “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir tarafından yönetiliyor. Birçok grup ile çatışma halindeler.

- Casperlar: 1990’ların renkli çizgi film karakteri hayalet Casper’ın adını taşıyorlar. Şirinevler ve Yenibosna bölgelerinde faal olan bir grup. Mardinli Hamuş Atız ve Piro Atız tarafından yönetiliyor. Bir dönem ‘müttefik’ oldukları Daltonlar ile artık hasımlar. Şimdilerde Ahmet Minguzzi’nin ailesinin tehdit edilmesiyle gündemdeler.

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TRİBÜNLERDEN SOKAKLARA

- Redkitler: Aslında bir taraftar grubu. Aynı takım içindeki diğer gruplarla rekabet ve kavgalarıyla gündemdeydiler. Ama tribünlerden zaten etkili oldukları sokaklara da indiler. ‘Ferhat Mardin’ olarak bilinen Ferhat Delen yönetiyor. Yenibosna/Bahçelievler merkezleri. Aynı bölgedeki Daltonlar ile kanlı bir rekabetleri var. Kanlı çatışmalar yurtdışına da uzandı.

- Anucurlar: Kağıthane merkezli bir grup. İnan ve Sinan Anucur yönetiminde. Bölgedeki uyuşturucu dağıtımında söz sahibi oldukları iddia ediliyor. Bu grup üyeleri 2023’teki bir polis baskınında polisle çatışmaya girip bir polis memurunu şehit etti. Başta ‘Gündoğmuşlar’ olmak üzere diğer bazı gruplarla çatışma halindeler.

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- Gündoğmuşlar: Uğurcan Gündoğmuş’un grubu. Kağıthane’nin Nurtepe Mahallesi merkezleri. Eyüpsultan ve civarı bölgelerde de etkililer. Acunurlar ile kan davaları var. Halil Ay grubuyla çatışmalarına Barış Boyun ve Daltonlar da müdahil olmuştu.

- Çirkinler: Bahçelievler ve Bağcılar bölgesindeler. Ece Ronay’ın intikamı için işyeri kurşunlamışlardı. Polis kıyafeti giyerek bir işinsanını da kaçırmalarıyla gündeme geldiler. Başlarında Zuhat Altunç var. Birçok cinayetten sorumlu tutuluyorlar. Son operasyonda bu şebekeden 47 kişi yakalanmıştı.

BARAJA GÖMÜLEN ARABALAR

- Arap Emrah: Gazi Mahallesi merkezli çetenin yöneticisi. Asıl adı Emrah Sever... Silahlı eylemlerinde kullandığı arabaları daha sonra Alibeyköy Barajı’na atıyordu. Gazi Mahallesi’ni de aşan bir eylem ağı var. İsmi büyük mafya gruplarının kanlı eylemlerinde taraf olmasıyla da gündeme geldi. Adamları Çağlayan’da adliye önünde rakip bir grupla silahlı çatışmaya girmişti.

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- Halil Ay: Adıyaman Gergerli... Adana’dan İstanbul’a uzanan gruplardan. Daltonlarla araları açılınca silahlı çatışmalar başladı. Haliç Köprüsü üzerindeki ilk saldırıda yara almadı. İntikam saldırıları düzenledi. Yurtdışına çıktı, Fransa’da kaldığı bir bağ evinde Daltonların baskınıyla öldürüldü.

- Baygaralar: Adana merkezli Siirt kökenli bir grup. Hızla büyüyüp Adana’nın yerleşik yeraltı gruplarıyla çatışabilecek kadar güçlendiler. Ramazan Baygara’nın yönetimindeler. Zamanla İstanbul’a uzanıp İstanbul’daki güç dengelerini etkileyecek hale geldiler. Yurtdışında da silahlı eylemleri var.