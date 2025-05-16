Yeni nesil mafyaya eski usul çökertme

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘yeni nesil mafya’ olarak adlandırılan organize suç çetesine yönelik Ataşehir’den Ümraniye’ye kadar toplam 15 ilçede 15 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

İMALATHANELER BASILDI

Yasadışı eylemlere karıştığı belirlenen 104 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen aramalarda 5 silah imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda 325 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ve 64 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca silah üretiminde kullanılan 3 bin 709 mekanizma, 1464 namlu ve 5 bin 592 çeşitli ebatta fişek bulundu. Çete üyelerinin kullandığı 5 çalıntı motosiklet ile bir otomobil de emniyet ekiplerince ele geçirildi. Gözaltına alınan 104 şüpheliden 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kalan 23 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.

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TEŞHİRCİLER YAKALANDI

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sanal devriyeler kapsamında sosyal medya platformlarında silah gösterisi yapan kullanıcıları tespit etti. Kamuoyunda korku ve panik yaratmaya yönelik bu paylaşımların, organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi. Yürütülen dijital soruşturmalar sonucunda tespit edilen 45 şüpheli de Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu kişilere adli kontrol tedbirleri uygulandı.